Xã Sóc Sơn sẽ có Tổ hợp thương mại, dịch vụ quy mô hơn 4.000m2

Một góc xã Sóc Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Theo Quyết định số 5435/QĐ-UBND, vị trí, ranh giới, diện tích khu đất 3.997m² được xác định tại Bản định vị mốc ngày 29-11-2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Theo Bản vẽ Tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình, tỷ lệ 1/500 do Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Lô Giang lập năm 2026, đã được phòng Kinh tế xã Sóc Sơn xác nhận kèm theo Văn bản số 1799/UBND-KT ngày 21-7-2026 của UBND xã Sóc Sơn.

Trong tổng diện tích 3.997m2 đất, bao gồm 3.812,7m2 đất xây dựng công trình thương mại dịch vụ. Mục đích sử dụng đất là Đất thương mại dịch vụ. Thời hạn sử dụng đất 50 năm tính từ ngày UBND thành phố ban hành quyết định này. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.

184,3m2 đất xây dựng vỉa hè phía Tây khu đất là đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh. Thời hạn sử dụng đất: Chủ đầu tư được sử dụng đất để xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo Dự án được duyệt.

Chủ đầu tư có trách nhiệm đầu tư xây dựng theo chủ trương đầu tư và quy hoạch xây dựng của dự án được duyệt; sau khi hoàn thành bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý theo quy định. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

UBND thành phố Hà Nội giao Công ty TNHH Đạt Thắng có trách nhiệm liên hệ với UBND xã Sóc Sơn, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, cơ quan Thuế để thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng và đơn vị có liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao về chuyên ngành kiểm tra, có trách nhiệm hướng dẫn Công ty TNHH Đạt Thắng thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định.