Xã Sóc Sơn ra quân tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang mỹ quan đô thị

Cán bộ lãnh đạo và người dân xã Sóc Sơn tham gia tổng vệ sinh môi trường. Ảnh: Ngô Khiêm.

Đợt ra quân thu hút gần 500 người, được chia thành 4 tổ, thực hiện tổng vệ sinh tại 4 đoạn trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đoạn nối khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn.

Với sự hỗ trợ của các phương tiện cơ giới và dụng cụ thủ công, các lực lượng tập trung cắt tỉa cây xanh, cây cảnh, phát quang cỏ dại, vét đất tràn lòng đường và thu gom rác thải, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp.

Lực lượng cắt cỏ ven tuyến đường Võ Nguyên Giáp nối đô thị vệ tinh Sóc Sơn. Ảnh: Ngô Khiêm.

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, các cơ quan, đơn vị và nhân dân xã Sóc Sơn trong công tác bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị.

Thông qua đợt ra quân ngày 19-9, xã Sóc Sơn tiếp tục tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường sống.

Hoạt động lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân, góp phần từng bước hình thành thói quen duy trì vệ sinh thường xuyên, từ đó xây dựng quê hương Sóc Sơn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh và hiện đại.