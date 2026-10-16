Xã Sóc Sơn phát động tháng cao điểm 'Vì người nghèo'

Đại diện lãnh đạo xã Sóc Sơn tiếp nhận ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2026. Ảnh: CTV

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sóc Sơn đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Việc rà soát, nắm bắt nhu cầu hỗ trợ về nhà ở, sinh kế và trợ giúp đột xuất được cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể của xã quan tâm thực hiện, góp phần đưa nguồn lực đến đúng đối tượng, kịp thời và thiết thực.

Kết quả, năm 2025 và 9 tháng đầu năm 2026, Quỹ “Vì người nghèo” trên địa bàn xã đã vận động được hơn 1 tỷ 265 triệu đồng. Từ nguồn quỹ của xã và thành phố Hà Nội. Tổng kinh phí hơn 912 triệu đồng đã được sử dụng để hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sóc Sơn Nguyễn Thị Thu Hương đã phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2026, diễn ra từ ngày 17-10 đến ngày 18-11-2026.

Xã Sóc Sơn biểu dương các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2026. Ảnh: CTV

Các tổ chức, cá nhân được vận động tham gia bằng nhiều hình thức phù hợp như ủng hộ kinh phí, ngày công lao động, hỗ trợ sinh kế, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, mức vận động được định hướng tối thiểu một ngày lương hoặc một ngày thu nhập; các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tham gia tùy theo khả năng.

Tại hội nghị, đại diện 30 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đã đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2026 với tổng số tiền hơn 692 triệu đồng. Trong đó, Hội Người con Thánh Gióng ủng hộ 86 triệu đồng; Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du ủng hộ 62 triệu đồng; Trường Tiểu học và THCS Ngô Chi Lan ủng hộ gần 50 triệu đồng…

Cũng nhân dịp này, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã Sóc Sơn đã quyết định trích quỹ hỗ trợ xây mới 2 nhà, sửa chữa 1 nhà đại đoàn kết; tặng 10 máy tính phục vụ học tập cho các hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã, với tổng số tiền 270 triệu đồng.

Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, thực hiện tốt chính sách an sinh, không để ai bị bỏ lại phía sau, hướng đến xây dựng xã Sóc Sơn ngày càng phát triển, văn minh và nghĩa tình.