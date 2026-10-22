Xã Sóc Sơn lấy ý kiến 31.000 hộ dân về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ

Đại diện Phòng Nội vụ - Tư pháp xã Sóc Sơn thông tin về Đề án. Ảnh: CTV.

Theo nội dung Đề án, diện tích dự kiến điều chỉnh từ tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội là 4.006,38 ha, trong đó có 2.529,38 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477 ha vùng đệm. Phạm vi liên quan đến xã Ba Vì, xã Yên Xuân (thành phố Hà Nội) và xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn, phường Kỳ Sơn (tỉnh Phú Thọ).

Việc lấy ý kiến nhân dân được thực hiện bằng phiếu giấy theo mẫu thống nhất. Người đại diện hộ gia đình trực tiếp đánh dấu vào một trong hai ô “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý”, ký và ghi rõ họ tên. Các tổ lấy ý kiến có trách nhiệm hướng dẫn, phát và thu phiếu đến từng hộ gia đình, bảo đảm chính xác, khách quan, công khai.

Tại xã Sóc Sơn, việc lấy ý kiến được triển khai đến hơn 31.000 hộ gia đình. Để bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện, UBND xã đã thành lập 26 tổ công tác phụ trách 26 thôn, tổ dân phố. Theo kế hoạch, từ ngày 22-10 đến hết ngày 25-10-2026, các thôn, tổ dân phố tổ chức phát và thu phiếu lấy ý kiến hộ gia đình.

Đại diện thôn cho ý kiến về nội dung Đề án. Ảnh: CTV.

Kết quả tổng hợp của các thôn, tổ dân phố gửi về UBND xã Sóc Sơn chậm nhất vào 16 giờ ngày 25-10-2026; UBND xã phấn đấu hoàn thành tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ Hà Nội chậm nhất vào 17 giờ cùng ngày.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận và thống nhất về nghiệp vụ, trình tự, thủ tục cũng như phương thức tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Qua đó, góp phần bảo đảm quá trình triển khai tại cơ sở được thực hiện đồng bộ, đúng quy định và hạn chế tối đa những sai sót trong quá trình phát, thu và tổng hợp phiếu.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Sóc Sơn Lê Xuân Dũng nhấn mạnh, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đòi hỏi tiến độ khẩn trương, chất lượng cao và tính chính xác tuyệt đối, phục vụ trực tiếp quá trình hoàn thiện hồ sơ Đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đồng chí Lê Xuân Dũng yêu cầu các phòng chuyên môn, các thôn, tổ dân phố khẩn trương triển khai thực hiện ngay sau hội nghị; chủ động phối hợp, huy động sự tham gia của các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể tại địa phương để tổ chức lấy ý kiến đúng kế hoạch.

Các đơn vị cần thực hiện nghiêm quy trình, hướng dẫn cụ thể cho người dân, kiểm tra chặt chẽ việc phát, thu và tổng hợp phiếu, bảo đảm kết quả khách quan, chính xác, hoàn thành đúng thời hạn đề ra; góp phần hoàn thiện hồ sơ Đề án theo yêu cầu của thành phố.