Xã Sóc Sơn kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Đại diện Phòng Văn hoá - Xã hội và Công an xã ký kết biên bản bàn giao nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 57. Ảnh: CTV.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định số 932-QĐ/ĐU ngày 15-10-2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sóc Sơn về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 57 Đảng ủy xã.

Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hoá - Xã hội xã đã tiến hành bàn giao chức năng, nhiệm vụ và các tài liệu liên quan của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 từ Phòng sang Công an xã.

Việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 57 là bước quan trọng nhằm tăng cường sự phối hợp, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã Sóc Sơn trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Bảo Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Đảng ủy xã Sóc Sơn yêu cầu Công an xã khẩn trương tiếp nhận, rà soát toàn diện các nhiệm vụ được giao; xác định rõ nội dung đã hoàn thành, nhiệm vụ đang triển khai, những việc chậm tiến độ và còn khó khăn, vướng mắc để tham mưu giải pháp xử lý kịp thời.

Đồng chí Bùi Bảo Tuấn cũng yêu cầu Công an xã tập trung thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 03-KH/BCĐ 57 và Kế hoạch số 04-KH/BCĐ 57 về hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số trong hệ thống chính trị trên địa bàn xã Sóc Sơn.

Các nhiệm vụ phải được triển khai với tiến độ cụ thể, kết quả thực chất, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc; chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, quản lý và khai thác dữ liệu đúng quy định...