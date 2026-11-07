Xã Sóc Sơn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho gần 1.800 công dân

Ngay từ 7 giờ sáng, rất đông công dân đã có mặt tại Trạm Y tế xã Sóc Sơn theo thông báo trước đó của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã để được khám sức khoẻ.

Các công dân được kiểm tra, đánh giá những tiêu chuẩn sức khỏe ban đầu theo đúng quy định của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp.

Các chỉ tiêu khám cụ thể gồm thể lực, chiều cao, cân nặng, vòng ngực, thị lực, tình trạng sức khỏe và tiền sử bệnh tật.

Ghi nhận cho thấy, công tác khám được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm công khai, công bằng, khách quan. Kết quả là cơ sở để tuyển chọn công dân tham gia khám tuyển ở các bước tiếp theo.

Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn Bùi Bảo Tuấn kiểm tra công tác tổ chức khám, thăm và động viên các công dân tham gia khám sơ tuyển sức khoẻ tại Trạm Y tế xã Sóc Sơn.

Đại úy Đặng Văn Lượng, Trợ lý Ban Chỉ huy Quân sự xã Sóc Sơn cho biết, theo kế hoạch, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã sẽ tổ chức khám sơ tuyển sức khoẻ cho 1.779 công dân đủ điều kiện thuộc 26 thôn, tổ dân phố.

Xã Sóc Sơn quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2027, bảo đảm chất lượng công dân nhập ngũ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong tình hình mới, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, ngay sau khi UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 366/KH-UBND, UBND xã Sóc Sơn đã xây dựng Kế hoạch số 441/KH-UBND để tổ chức triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027 bảo đảm tiến độ chung. Trong ảnh: Công dân chờ khám sức khoẻ.