Xã Sóc Sơn khám sức khoẻ miễn phí cho người dân từ 18 tuổi trở lên

Người dân khám sức khoẻ miễn phí tại Trạm Y tế xã Sóc Sơn. Ảnh: Thành Tuyên.

Ngay từ đầu giờ chiều, khá đông người dân trên địa bàn thôn Phù Mã (xã Sóc Sơn) đã có mặt tại Phòng khám đa khoa Trung tâm (Trạm Y tế xã Sóc Sơn) để tiến hành các bước khám sức khoẻ miễn phí theo hướng dẫn.

Nội dung khám gồm: đo chiều cao, cân nặng, huyết áp; khám nội khoa, bao gồm các bệnh lý về tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, thận - tiết niệu, nội tiết, cơ xương khớp, thần kinh, tâm thần.

Người dân còn được khám ngoại khoa, da liễu, sản phụ khoa, mắt, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt; thực hiện các xét nghiệm máu, nước tiểu, đường huyết, chức năng thận, men gan và chụp X-quang ngực.

Theo Bác sĩ Chuyên khoa I Lê Đức Tuyên, Giám đốc Trạm Y tế xã Sóc Sơn, kết quả sau khám sẽ được các y bác sĩ tại Trạm cập nhật vào hồ sơ sức khỏe, phục vụ công tác theo dõi, quản lý sức khỏe lâu dài.

Đối với những trường hợp phát hiện bệnh, hoặc có nguy cơ cao, các y bác sĩ Trạm Y tế xã Sóc Sơn sẽ tư vấn, hướng dẫn phương thức điều trị phù hợp, và chuyển tuyến để tiếp tục điều trị trong trường hợp cần thiết.

Chương trình khám sức khoẻ miễn phí cho người dân xã Sóc Sơn diễn ra từ ngày 22 đến 25-9-2026. Ảnh: Thành Tuyên.

Dự kiến chương trình khám sức khoẻ định kỳ miễn phí cho người dân từ 18 tuổi trở lên sẽ tiếp tục được thực hiện trong 3 buổi chiều các ngày 23, 24, 25-9, phục vụ người dân các tổ dân phố số 1, tổ dân phố số 2, thôn Cộng Hòa, thôn Vệ Linh, thôn Xuân Đoài…

Trước đó, UBND xã Sóc Sơn đã ban hành Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 10-7-2026 về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND xã Sóc Sơn Lê Xuân Dũng nhấn mạnh, chương trình có ý nghĩa thiết thực trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của khám sức khỏe định kỳ.

Hoạt động cũng hướng đến tạo điều kiện để người dân, nhất là các nhóm dễ bị tổn thương, tiếp cận dịch vụ y tế và giảm bớt khó khăn về chi phí khám sức khỏe. Đồng thời, từng bước xây dựng nền y tế chủ động, dự phòng và gần dân, chăm sóc sức khỏe người dân ngay từ tuyến cơ sở, nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe cộng đồng trên địa bàn xã Sóc Sơn.