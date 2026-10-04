Xã Sóc Sơn gắn biển 26 tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt

Nghi thức gắn biển 26 tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt tại xã Sóc Sơn. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Sự kiện công bố và thực hiện nghi thức gắn biển 26 tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt là một trong những hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong thương mại, dịch vụ và hoạt động kinh doanh trên địa bàn xã Sóc Sơn.

Theo đó, các cơ sở sản xuất - kinh doanh, tiểu thương trên địa bàn 26 tuyến phố sẽ được hỗ trợ ứng dụng công nghệ trong các khâu, từ tiếp cận khách hàng, trao đổi thông tin sản phẩm, bán hàng, thanh toán đến kê khai, nộp thuế điện tử.

Lãnh đạo xã Sóc Sơn tham gia trải nghiệm thực tế tại Ngày hội Chuyển đổi số năm 2026. Ảnh: Tùng Nguyễn.

UBND xã hướng tới xây dựng không chỉ “tuyến phố thanh toán không tiền mặt”, mà xa hơn là “chợ không tiền mặt”, “tuyến phố số”, “chợ số”, trong đó công nghệ trở thành một phần tự nhiên của hoạt động kinh doanh hằng ngày.

“Chính quyền địa phương kỳ vọng việc ra mắt các tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt sẽ tạo dấu ấn bước đầu trong quá trình thúc đẩy thanh toán số, qua đó từng bước hình thành thói quen giao dịch hiện đại trong cộng đồng…”, Phó Chủ tịch UBND xã Sóc Sơn Lê Xuân Dũng nhấn mạnh.

Lãnh đạo xã Sóc Sơn thực hiện nghi thức "Chạm để kết nối Sóc Sơn số", khẳng định quyết tâm thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn xã. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Sau lễ gắn biển, hàng trăm người dân đã trực tiếp tham quan, trải nghiệm các gian hàng tại Ngày hội Chuyển đổi số. 10 gian trải nghiệm giới thiệu nhiều tiện ích và giải pháp công nghệ như Hộ chiếu số điện tử, Studio Livestream Sóc Sơn, Photo Booth, thanh toán không dùng tiền mặt cùng nhiều hoạt động tương tác khác.

Thông qua trải nghiệm trực tiếp, công nghệ số được giới thiệu theo hướng gần gũi, dễ tiếp cận, gắn với nhu cầu thực tế của người dân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Cũng trong ngày 4-10, UBND xã Sóc Sơn đã tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số - Mở rộng thị trường cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh”. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung như chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh; thương mại điện tử; tài chính số toàn diện…

Đông đảo người dân xã Sóc Sơn tham gia trải nghiệm tại Ngày hội Chuyển đổi số. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Từ việc mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt đến ứng dụng các tiện ích số trong kinh doanh, chương trình góp phần đưa chuyển đổi số đi vào thực tiễn, mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh và thúc đẩy kinh tế số trên địa bàn xã Sóc Sơn.

Thông qua Ngày hội Chuyển đổi số năm 2026, xã Sóc Sơn hướng tới mục tiêu đưa chuyển đổi số đến gần hơn với mỗi người dân, từ “biết về chuyển đổi số” đến “trực tiếp trải nghiệm và chủ động sử dụng các tiện ích số”. Qua đó, từng bước hình thành kỹ năng, thói quen số trong cộng đồng, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số, hướng tới một Sóc Sơn văn minh, hiện đại và phát triển.