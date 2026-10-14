Xã Sóc Sơn công bố các quyết định về sắp xếp mô hình tổ chức Đảng

Thường trực Đảng ủy xã Sóc Sơn trao quyết định thành lập Chi bộ Văn phòng Đảng ủy. Ảnh: Tùng Nguyễn

Tại hội nghị, đại diện Ban Xây dựng Đảng (Đảng ủy xã Sóc Sơn) đã công bố các quyết định về việc thành lập 3 Đảng bộ và 12 Chi bộ mới trực thuộc Đảng uỷ xã Sóc Sơn và các quyết định về việc chỉ định cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, chi bộ mới.

Theo đó, Đảng ủy xã Sóc Sơn quyết thành lập Chi bộ Văn phòng Đảng uỷ, chỉ định đồng chí Phạm Thị Thu Hà, Chánh Văn phòng Đảng ủy giữ chức vụ Bí thư. Thành lập Chi bộ Ban Xây dựng Đảng, chỉ định đồng chí Nguyễn Mạnh Dương, Trưởng Ban Xây dựng Đảng giữ chức vụ Bí thư.

Thành lập Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, chỉ định đồng chí Lê Thị Hồng Giang, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy giữ chức vụ Bí thư. Thành lập Chi bộ Trung tâm Chính trị xã Sóc Sơn, chỉ định đồng chí Đỗ Thị Thanh An, Giám đốc Trung tâm Chính trị giữ chức vụ Bí thư.

Thường trực Đảng ủy xã Sóc Sơn trao quyết định thành lập Chi bộ Ban Xây dựng Đảng. Ảnh: Tùng Nguyễn

Thành lập Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sóc Sơn, chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã giữ chức vụ Bí thư. Thành lập Chi bộ Cơ quan HĐND xã, chỉ định đồng chí Nguyễn Bá Trung, Phó Chủ tịch HĐND giữ chức vụ Bí thư.

Thành lập Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND xã, chỉ định đồng chí Bùi Thị Loan, Chánh Văn phòng HĐND&UBND giữ chức vụ Bí thư. Thành lập Chi bộ Phòng Nội vụ - Tư pháp, chỉ định đồng chí Đỗ Thị Thu Hà, Trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp giữ chức vụ Bí thư.

Thành lập Chi bộ Phòng Văn hoá - Xã hội, chỉ định đồng chí Tống Minh Kiều, Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội giữ chức vụ Bí thư. Thành lập Chi bộ Phòng Kinh tế, chỉ định đồng chí Vũ Thùy Ngân, Trưởng phòng Kinh tế giữ chức vụ Bí thư.

Thường trực Đảng ủy xã Sóc Sơn trao quyết định thành lập Chi bộ Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Tùng Nguyễn

Thành lập Chi bộ Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường, chỉ định đồng chí Nguyễn Thạch Bỉnh, Trưởng phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường giữ chức vụ Bí thư. Thành lập Chi bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, chỉ định đồng chí Đào Anh Tú, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp giữ chức vụ Bí thư. Thành lập Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng, chỉ định đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Ban Quản lý dự án - hạ tầng giữ chức vụ Bí thư.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sóc Sơn cũng công bố các quyết định về việc thành lập Đảng bộ Doanh nghiệp xã Sóc Sơn, chỉ định đồng chí Trần Thị Phương Thảo, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng (Đảng ủy xã Sóc Sơn) giữ chức vụ Bí thư.

Thường trực Đảng ủy xã Sóc Sơn trao quyết định thành lập Chi bộ Phòng Nội vụ - Tư pháp. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Thành lập Đảng bộ Trường THPT Đa Phúc, chỉ định đồng chí Vũ Văn Thìn, Hiệu trưởng Trường THPT Đa Phúc giữ chức vụ Bí thư. Thành lập Đảng bộ Trường THPT Sóc Sơn, chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Diệu Thanh, Hiệu trưởng Trường THPT Sóc Sơn giữ chức vụ Bí thư.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn Bùi Bảo Tuấn nhấn mạnh việc sắp xếp mô hình tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy xã Sóc Sơn nhằm cụ thể hoá Đề án số 18 của Thành ủy Hà Nội, hướng đến tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy xã, Ban Chấp hành Đảng bộ xã.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị sau kiện toàn, đồng chí Bùi Bảo Tuấn đề nghị các Đảng bộ, chi bộ mới được thành lập nhanh chóng bắt nhịp công việc, không để khoảng trống lãnh đạo. Đối với Đảng bộ Doanh nghiệp xã, cần từng bước xây dựng tổ chức Đảng thực chất, phù hợp với đặc thù doanh nghiệp; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát triển đảng viên.

Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn Bùi Bảo Tuấn phát biểu. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Đối với Đảng bộ các trường THPT, Bí thư Đảng uỷ xã Sóc Sơn Bùi Bảo Tuấn yêu cầu phát huy vai trò lãnh đạo trong xây dựng đội ngũ nhà giáo, nâng cao chất lượng giáo dục, giữ vững kỷ cương, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Đặc biệt, quan tâm giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh và phát hiện, bồi dưỡng nguồn phát triển Đảng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Đối với các đồng chí được nhận quyết định chỉ định Bí thư, Phó Bí thư, đồng chí Bùi Bảo Tuấn đề nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; chủ động xây dựng, bổ sung quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm tổ chức Đảng hoạt động thông suốt, hiệu quả ngay sau khi kiện toàn.

“Mỗi đồng chí cần nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò hạt nhân chính trị tại cơ quan, đơn vị; gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới…”, đồng chí Bùi Bảo Tuấn nhấn mạnh.