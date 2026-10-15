Xã Sóc Sơn chú trọng phát triển đảng viên trẻ trong nhà trường

Cậu học sinh khiếm thị trở thành đảng viên

Sinh ra không may mắn như bao bạn bè cùng trang lứa khi bị khiếm thị từ nhỏ, nhưng Nguyễn Danh Khoa không lấy đó làm tự ti. Trái lại, cậu học sinh lớp 12 Trường THPT Sóc Sơn cho thấy một nghị lực sống đáng khâm phục.

10 năm theo học tại Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu và 2 năm tại Trường THPT Sóc Sơn, Khoa luôn được thầy cô giáo đánh giá là con ngoan, trò giỏi của trường, một tấm gương đẹp về nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Học sinh Nguyễn Danh Khoa tại lễ kết nạp Đảng ngày 10-10-2026. Ảnh: CTV

Niềm vui đến với Khoa khi đúng vào dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10, em được Đảng bộ Trường THPT Sóc Sơn kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Một niềm vinh dự nhưng vô cùng xứng đáng với chàng trai khiếm thị Nguyễn Danh Khoa.

Trong không khí trang nghiêm, Nguyễn Danh Khoa đã tuyên thệ, bày tỏ niềm vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên.

“Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự lớn lao dành cho em. Gia đình em cũng rất tự hào với điều này. Bản thân em sẽ cố gắng rèn luyện, phấn đấu để được sớm trở thành đảng viên chính thức”, đảng viên trẻ Nguyễn Danh Khoa chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Diệu Thanh, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Sóc Sơn cho biết: Hành trình của cậu học sinh khiếm thị Nguyễn Danh Khoa là nguồn cảm hứng đẹp về nghị lực sống, sự kiên trì trong học tập, rèn luyện và quyết tâm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

“Việc Khoa chính thức được kết nạp Đảng là động lực để các thế hệ học sinh nhà trường tiếp tục nuôi dưỡng lý tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, rèn luyện và phấn đấu trở thành công dân có ích…”, cô Diệu Thanh nói thêm.

Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn Bùi Bảo Tuấn trao quyết định kết nạp Đảng cho 3 học sinh Trường THPT Sóc Sơn vào tháng 4-2026. Ảnh: Tùng Nguyễn

Chú trọng chất lượng đảng viên

Theo Trưởng Ban Xây dựng Đảng (Đảng uỷ xã Sóc Sơn) Nguyễn Mạnh Dương, thực hiện Đề án số 20-ĐA/TU ngày 24-10-2022 của Thành uỷ Hà Nội, Đảng bộ xã đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển đảng viên trẻ trong các Đảng bộ, Chi bộ, nhất là khối trường học.

Thời gian qua, Đảng ủy xã Sóc Sơn đã chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ trường học thường xuyên rà soát, phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú, giới thiệu để tổ chức Đảng xem xét, kết nạp những học sinh đủ điều kiện.

Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn xã đã có 9 đảng viên là học sinh được kết nạp vào Đảng. Việc kết nạp đảng viên là những học sinh THPT có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ xã trong công tác phát triển đảng viên trẻ.

Bí thư Đảng uỷ xã Sóc Sơn Bùi Bảo Tuấn cho biết: Công tác phát triển đảng viên trẻ luôn được cấp uỷ, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Đây cũng là nhiệm vụ nhằm cụ thể hoá Đề án số 20-ĐA/TU của Thành ủy về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới”.

Thời gian tới, đồng chí Bùi Bảo Tuấn đề nghị các Đảng bộ, Chi bộ trường học có đảng viên được kết nạp tiếp tục quan tâm, theo dõi, bồi dưỡng để các đảng viên trẻ sớm trở thành đảng viên chính thức; tạo điều kiện, phối hợp trong công tác chuyển sinh hoạt Đảng của các đảng viên về sau.

Bí thư Đảng uỷ xã Sóc Sơn cũng đề nghị các Đảng bộ, Chi bộ trường học tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên rà soát, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu Đảng xem xét, kết nạp. Trong đó, cần tiếp tục quan tâm đến chất lượng quần chúng, bảo đảm những học sinh được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng là xứng đáng.