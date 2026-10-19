Xã Sóc Sơn: Chủ động tạo nguồn, phát triển đảng viên từ cơ sở

Vượt chỉ tiêu thành phố giao

Ngày 10-10, đúng dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Đảng bộ Trường THPT Sóc Sơn đã tiến hành kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Nguyễn Danh Khoa (học sinh lớp 12 của trường).

Điều khá đặc biệt, Nguyễn Danh Khoa là học sinh khiếm thị. Dù vậy, với nỗ lực không ngừng trong nhiều năm, từ khi còn theo học Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, và sau này là Trường TPHT Sóc Sơn, em đã được cấp ủy đảng cơ sở ghi nhận, kết nạp.

Lễ kết nạp đảng viên cho em Nguyễn Danh Khoa, học sinh Trường THPT Sóc Sơn. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Nguyễn Danh Khoa là đảng viên thứ 6 của Đảng bộ Trường THPT Sóc Sơn được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Kết quả này cũng đưa Trường THPT Sóc Sơn vượt 200% chỉ tiêu Đảng bộ xã Sóc Sơn đặt ra trong năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dương, Trưởng Ban Xây dựng Đảng (Đảng bộ xã Sóc Sơn) cho biết, tính đến tháng 10-2026, Đảng bộ xã đã kết nạp được tổng cộng 99 đảng viên mới, vượt 4 đảng viên so với chỉ tiêu thành phố Hà Nội giao cho năm 2026.

Cùng với Đảng bộ Trường THPT Sóc Sơn, năm 2026 cũng ghi nhận sự chủ động tạo nguồn, phát triển đảng viên của nhiều chi, đảng bộ cơ sở với kết quả vượt chỉ tiêu được giao nhiều lần. Điển hình như: Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn, Chi bộ Công ty TNHH cơ khí và xây dựng Phù Linh, Chi bộ thôn Xuân Kỳ…

Chú trọng chất lượng đảng viên

Kết quả phát triển đảng viên của Đảng bộ xã Sóc Sơn từ đầu năm 2026 đến nay thể hiện sự chủ động của cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc trong tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Nguồn kết nạp không ngừng được mở rộng, trẻ hoá, tỷ lệ đảng viên nữ tăng.

Cụ thể, trong tổng số 99 đảng viên được kết nạp, có 26 đảng viên thuộc các chi bộ thôn, tổ dân phố; 12 đảng viên tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, và 61 đảng viên khối cơ quan, đơn vị, trường học. Trong số 99 đảng viên mới, có đến 60 đảng viên là nữ, 42 đảng viên trẻ.

Thường trực Đảng ủy xã Sóc Sơn trao quyết định kết nạp đảng viên mới. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sóc Sơn Vương Nguyên Minh nhấn mạnh, điểm nổi bật, ghi nhận sự nỗ lực vào cuộc của các cấp ủy đảng đó là việc tăng cường, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục khó khăn trong bối cảnh có nhiều thay đổi về nhân sự, tổ chức.

Đơn cử như tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, cấp uỷ, chi bộ chỉ đạo tổ chức đoàn thể phối hợp với chủ doanh nghiệp rà soát, phát hiện và bồi dưỡng những công nhân tiêu biểu, tạo điều kiện để người lao động phấn đấu vào Đảng.

Trong khu vực trường học, cấp uỷ, tổ chức Đảng chỉ đạo Ban Giám hiệu, Công đoàn và Đoàn Thanh niên quan tâm phát hiện, bồi dưỡng giáo viên, nhân viên và học sinh ưu tú để nâng cao nhận thức, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới.

Tại khu dân cư, việc phát hiện những nhân tố tích cực thông qua các phong trào, hoạt động tại địa phương được quan tâm thường xuyên; trong khi hay quần chúng ưu tú có bản lĩnh chính trị, trình độ, trách nhiệm trong chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp cũng được tạo điều kiện rèn luyện, phấn đấu…

Đồng chí Vương Nguyên Minh nhấn mạnh, trong những tháng cuối năm 2026, Đảng bộ xã Sóc Sơn quán triệt, chỉ đạo các cấp uỷ đảng cơ sở tiếp tục chú trọng việc gắn công tác phát triển đảng viên với yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ và xây dựng tổ chức Đảng.

Các cấp uỷ, chi bộ, đảng bộ cơ sở tiếp tục quán triệt phương châm “chủ động tạo nguồn thay vì chờ nguồn”; đồng thời, bám sát thực tiễn, gắn trách nhiệm người đứng đầu, thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm chất lượng đảng viên mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.