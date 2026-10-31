Xã Sóc Sơn chấn chỉnh vi phạm đất rừng

Lãnh đạo UBND xã Sóc Sơn trực tiếp xuống hiện trường, tuyên truyền, vận động người dân giải tỏa công trình vi phạm trên đất rừng. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Phát hiện 8 vi phạm trên đất lâm nghiệp

Xã Sóc Sơn là địa bàn có diện tích rừng tương đối lớn với khoảng 640 ha, phân bố tại nhiều thôn. Chính vì thế, công tác quản lý, bảo vệ rừng và ngăn chặn các hành vi xây dựng trái phép trên đất rừng là nhiệm vụ được chính quyền địa phương rất quan tâm.

Qua rà soát, cơ quan chức năng xã Sóc Sơn xác định trên địa bàn các thôn có đất lâm nghiệp phát sinh một số công trình xây dựng trái phép. Các công trình này tập trung chủ yếu tại 3 thôn: Dược Thượng, Cộng Hòa và Vệ Linh.

Ghi nhận thực tế cho thấy, các hạng mục xây dựng chủ yếu có quy mô nhỏ, là nhà cấp 4, lều lán tạm, có lắp mái che, mái vẩy..., do các cá nhân, tổ chức tự ý lắp dựng, sử dụng trên đất lâm nghiệp khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Lực lượng chức năng xã Sóc Sơn di dời tài sản của người dân khỏi khu vực cưỡng chế vi phạm. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Trưởng phòng Hạ tầng, Nông nghiệp và Môi trường xã Sóc Sơn Nguyễn Thạch Bỉnh cho biết, qua rà soát hồ sơ và làm việc với chủ các công trình, cơ quan chức năng xác định có 8 công trình vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

UBND xã đã có văn bản thông báo và yêu cầu các tổ chức, cá nhân tự giác di chuyển tài sản và tháo dỡ toàn bộ các công trình, lán tạm, mái che, mái vẩy, vật kiến trúc xây dựng trái phép ra khỏi diện tích đất lâm nghiệp; hoàn trả lại mặt bằng nguyên trạng ban đầu cho UBND xã quản lý theo quy định.

Duy trì kiểm tra, chống tái vi phạm

Thực hiện văn bản thông báo của UBND xã Sóc Sơn, những ngày qua, hầu hết tổ chức, cá nhân tại các thôn: Dược Thượng, Cộng Hoà, Vệ Linh, đã nhận thức được hành vi xây dựng trái phép và có động thái tự tháo dỡ các hạng mục thi công, lắp đặt trái quy định, di dời tài sản khỏi diện tích đất rừng.

Để hoàn trả mặt bằng đất công, chỉnh trang cảnh quan môi trường và bảo đảm quản lý đất rừng đúng quy định, những ngày cuối tháng 10 vừa qua, UBND xã Sóc Sơn đã huy động máy móc, trang thiết bị và nhân lực để phá dỡ, giải toả các hạng mục kiên cố vi phạm xây dựng trên đất lâm nghiệp.

Lực lượng chức năng xã Sóc Sơn giải tỏa một công trình xây dựng trái phép trên đất rừng. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Phó Chủ tịch UBND xã Sóc Sơn Trịnh Văn Duy cho biết, trong quá trình xử lý các vi phạm, chính quyền địa phương đặc biệt chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với việc tránh phát sinh tình trạng tái vi phạm sau giải tỏa.

Với sự chủ động, quyết liệt của các cấp chính quyền, đến nay hầu hết vi phạm đất rừng trên địa bàn xã Sóc Sơn đã cơ bản được xử lý; qua đó góp phần lập lại kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai (trong đó có đất rừng), phòng cháy chữa cháy rừng, an ninh trật tự theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Sóc Sơn cho biết thêm, sau giải tỏa, chính quyền địa phương sẽ bàn giao mặt bằng cho Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã và Hạt Kiểm lâm số 4 (Chi cục Kiểm lâm Hà Nội) quản lý; đồng thời, tiếp tục duy trì thường xuyên công tác kiểm tra nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời vi phạm phát sinh và bảo đảm công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa hanh khô.