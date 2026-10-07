Xã Sóc Sơn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho hơn 300 cán bộ cơ sở

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sóc Sơn Vương Nguyên Minh phát biểu tại lớp bồi dưỡng. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sóc Sơn Vương Nguyên Minh nhấn mạnh, trong bối cảnh tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị có nhiều thay đổi, công tác dân vận cũng đặt ra những yêu cầu mới. Nếu công tác dân vận không đi trước một bước, không nắm chắc tình hình, không kịp thời đối thoại, giải thích, vận động, thuyết phục thì rất khó tạo được sự đồng thuận.

Ngược lại, khi cấp ủy, chính quyền thực sự gần dân, trọng dân, hiểu dân, thực hiện đúng chủ trương, chính sách, pháp luật và giải quyết công việc với tinh thần trách nhiệm, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thì ngay cả những vấn đề khó, phức tạp cũng có thể được tháo gỡ trên cơ sở đồng thuận, thấu hiểu và chia sẻ.

Hơn 300 học viên tham gia lớp bồi dưỡng. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Để lớp học đạt kết quả tốt, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Sóc Sơn Vương Nguyên Minh đề nghịcác học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ khóa học, chấp hành nghiêm túc quy chế lớp học; phát huy tính chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác học tập, chú trọng vận dụng kiến thức được học để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian 1 ngày, các học viên sẽ được Nhà giáo Ưu tú, TS Đới Văn Tặng, giảng viên Viện Xây dựng Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) truyền đạt chuyên đề về kỹ năng “Dân vận khéo” trong công tác giải phóng mặt bằng và xử lý điểm nóng, bức xúc của nhân dân tại cơ sở khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

TS Nhà giáo Ưu tú Đới Văn Tặng chia sẻ tại lớp bồi dưỡng. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Chuyên đề thứ hai sẽ do bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sóc Sơn truyền đạt về: “Một số nội dung về công tác dân vận trong tình hình mới; vai trò, ý nghĩa của công tác dân vận khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; kỹ năng nghiệp vụ công tác dân vận gắn với thực hiện luật dân chủ ở cơ sở năm 2026”.

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được trang bị thêm kiến thức, phương pháp và kinh nghiệm thực tiễn; đặc biệt là kỹ năng nắm tình hình, phân loại vấn đề; tiếp xúc và đối thoại với nhân dân; kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục, xử lý khác biệt về nhận thức và lợi ích; cách nhận diện, phòng ngừa và xử lý từ sớm những vụ việc có nguy cơ trở thành điểm nóng; từ đó nâng cao khả năng xử lý tình huống ngay từ cơ sở.