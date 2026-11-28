Đại biểu dân quân tự vệ tham dự hội nghị. Ảnh: CTV

Năm 2026, công tác quốc phòng, quân sự địa phương được Đảng ủy, HĐND, UBND xã Sóc Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đạt nhiều kết quả tích cực.

Xã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức diễn tập phòng thủ nghiêm túc, an toàn tuyệt đối.

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy định. Trong đó, đáng chú ý có 51/68 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng. Ảnh: CTV

Đặc biệt, trong triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, xã đã thu thập được 60 mẫu hài cốt liệt sĩ đủ điều kiện phục vụ giám định ADN, xác định danh tính. Lực lượng vũ trang xã cũng phát huy vai trò nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Với những thành tích nổi bật, xã Sóc Sơn đã vinh dự được UBND thành phố Hà Nội tặng 3 Bằng khen về tổng kết thực hiện 3 luật, Chiến dịch 500 ngày đêm và công tác tuyển quân.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn Bùi Bảo Tuấn ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác quốc phòng, quân sự năm 2026. Đồng chí đề nghị năm 2027, UBND xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã và các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự.

Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn Bùi Bảo Tuấn phát biểu. Ảnh: CTV

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

Đồng chí Bùi Bảo Tuấn cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nhân dịp này, UBND xã Sóc Sơn đã tuyên dương, khen thưởng 12 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026.