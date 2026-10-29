Xã Sóc Sơn: Bảo đảm quyền lợi người dân khi giải phóng mặt bằng các dự án

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Tập trung giải phóng mặt bằng 27 dự án

Thông tin tại hội nghị, Trưởng phòng Hạ tầng, Nông nghiệp và Môi trường xã Sóc Sơn Nguyễn Thạch Bỉnh cho biết, từ ngày 1-7-2025 đến nay, trên địa bàn xã triển khai công tác giải phóng mặt bằng đối với 27 dự án. Trong số này có 12 dự án tiếp nhận chuyển tiếp từ cấp huyện trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và 15 dự án mới.

Tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai 27 dự án là 383,42ha. Đến nay, cơ quan chuyên môn của xã đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đạt 156,56ha, với tổng số tiền chi trả bồi thường hỗ trợ là hơn 1.556 tỷ đồng.

Từ nay đến cuối năm 2026, chính quyền địa phương dự kiến thực hiện giải phóng mặt bằng đạt khoảng 160ha. Trong đó, sẽ tập trung vào 2 dự án trọng điểm gồm: Dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng trường đua ngựa và Dự án mở rộng đường Quốc lộ 3 theo quy hoạch.

Trưởng phòng Hạ tầng, Nông nghiệp và Môi trường xã Sóc Sơn Nguyễn Thạch Bỉnh thông tin tại hội nghị. Ảnh: Tùng Nguyễn.

UBND xã Sóc Sơn cũng sẽ được tập trung giải phóng mặt bằng một số dự án hạ tầng trọng điểm khác như: Dự án xây dựng đoạn 2 đường nối từ Võ Nguyên Giáp đến Khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn; Dự án Trung tâm thẩm vấn an ninh Quốc gia...

Cũng theo ông Nguyễn Thạch Bỉnh, với sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã thời gian qua nhìn chung đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác này hiện vẫn còn những khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục tập trung giải quyết.

Nổi cộm là các vấn đề phát sinh trong việc xác định nguồn gốc đất, điều kiện và mức bồi thường. Công tác hỗ trợ, bố trí tái định cư, tạo sự đồng thuận của người dân và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định đối với một số dự án hiện nay còn chậm vì nhiều nguyên nhân.

Cử tri xã Sóc Sơn nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Xử lý dứt điểm các kiến nghị chính đáng của cử tri

Nêu ý kiến tại hội nghị, nhiều cử tri xã Sóc Sơn ghi nhận và đánh giá cao kết quả triển khai các dự án đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nói chung; đồng thời phản ánh khách quan tình hình thực tế, nhất là những khó khăn, vướng mắc liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích khi bị thu hồi đất.

Bà Nguyễn Thị Én (cử tri thôn Vệ Linh) cho biết, nhìn chung bà con đồng tình, ủng hộ việc giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án nhằm phát triển địa phương. Tuy nhiên, bà con mong muốn chính quyền quan tâm, có cơ chế, chính sách hỗ trợ tái định cư phù hợp cho các hộ bị thu hồi đất.

Cùng với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cử tri cũng rất quan tâm đến công tác đo đạc, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất. Ông Nguyễn Thế Thành (cử tri tổ 2) mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục nghiên cứu thực hiện các chính sách có liên quan để bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sóc Sơn Vương Nguyên Minh phát biểu. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Trước những kiến nghị, đề xuất của các cử tri, đại diện lãnh đạo, các phòng ban chuyên môn của UBND xã đã lắng nghe, trao đổi thẳng thắn, giải đáp cụ thể, đúng quy định pháp luật đối với những nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng thời cho biết sẽ tiếp tục rà soát, làm rõ từng vấn đề, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan, hướng xử lý và lộ trình thực hiện, sớm thông tin lại cử tri.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sóc Sơn Vương Nguyên Minh đề nghị UBND xã tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến, kiến nghị của cử tri; khẩn trương rà soát, phân loại từng nhóm vấn đề, từng nội dung kiến nghị để tập trung chỉ đạo giải quyết.

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của xã, cần xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân phụ trách và thời hạn giải quyết cụ thể. Những vấn đề đã rõ, đủ cơ sở pháp lý phải tập trung xử lý dứt điểm, không để kéo dài; đồng thời thông tin công khai để cử tri biết, theo dõi.

Đặc biệt, UBND xã cần tiếp tục tăng cường đối thoại trực tiếp với các hộ dân có đất bị thu hồi bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và các bên có liên quan. Tuyệt đối tránh tình trạng thiếu thông tin, thiếu thống nhất trong hướng dẫn, giải quyết hoặc chậm trễ trong xử lý các kiến nghị, làm phát sinh những bức xúc không đáng có.

Đồng chí Vương Nguyên Minh cũng nhấn mạnh: "Với tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, Thường trực HĐND xã cam kết tiếp tục theo dõi, đôn đốc và giám sát chặt chẽ việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị; không để các kiến nghị chính đáng của cử tri chỉ dừng lại ở việc ghi nhận mà cần được xem xét, giải quyết và trả lời cụ thể theo đúng thẩm quyền, quy định".