Xã Sóc Sơn: Bảo đảm quy trình, tiến độ tuyển quân năm 2027

Hoàn thành khám sơ tuyển sức khỏe

Hai ngày cuối tuần qua, Ban Chỉ huy Quân sự xã Sóc Sơn đã phối hợp với Trạm Y tế xã Sóc Sơn tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027 cho các công dân đủ điều kiện.

Các công dân được kiểm tra, đánh giá những tiêu chuẩn sức khỏe ban đầu theo đúng quy định của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã. Các chỉ tiêu khám gồm: Thể lực, chiều cao, cân nặng, vòng ngực, thị lực, tình trạng sức khỏe và tiền sử bệnh tật.

Công dân tham gia khám sơ tuyển sức khỏe tại Trạm Y tế xã Sóc Sơn. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Ghi nhận cho thấy, công tác khám sơ tuyển sức khỏe được cán bộ y tế cơ sở tiến hành hết sức khẩn trương. Việc triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm công khai, công bằng, khách quan.

Thôn Đội trưởng thôn Xuân Kỳ Lê Văn Thảo cho biết, 141 công dân đủ điều kiện trên địa bàn thôn đều được thông báo và đã đến khám sơ tuyển sức khoẻ. Cùng với thôn Xuân Kỳ, công dân các thôn, tổ dân phố khác cũng nghiêm túc chấp hành theo quy định.

Đại úy Đặng Văn Lượng, Trợ lý Ban Chỉ huy Quân sự xã Sóc Sơn cho biết, đến ngày 9-11, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đã hoàn thành công tác khám sơ tuyển sức khỏe cho 1.801 công dân thuộc 26 thôn, tổ dân phố.

Kết quả khám sơ tuyển là điều kiện, căn cứ để Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Sóc Sơn tiếp tục triển khai công tác khám sức khỏe cho công dân nhập ngũ, dự kiến tiến hành từ ngày 20-11 đến ngày 10-12-2026, để tuyển chọn những công dân đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ năm 2027.

Bảo đảm quy trình, tiến độ tuyển quân

Theo Trung tá Nguyễn Đình Thanh, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Sóc Sơn, ngay sau khi thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 366/KH-UBND, đơn vị đã tham mưu UBND xã xây dựng Kế hoạch số 441/KH-UBND để tổ chức triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027 với các nhiệm vụ chi tiết và mốc thời gian tiến độ cụ thể.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ khám sơ tuyển, Ban Chỉ huy Quân sự xã Sóc Sơn đang tiếp tục quán triệt thực hiện đúng quy trình các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tiếp theo, phấn đấu tuyển chọn những công dân có đủ tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, sức khỏe và trình độ văn hoá tốt nhất nhập ngũ.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Sóc Sơn hoàn thành khám sơ tuyển sức khỏe cho 1.801 công dân. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Để bảo đảm tiến độ công tác tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2027, Phó Chủ tịch UBND xã Sóc Sơn Lê Xuân Dũng yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự, Trạm Y tế xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, thực hiện khám sức khỏe cho công dân trong thời gian tới, bảo đảm quy trình và chất lượng.

Các thôn, tổ dân phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công dân, gia đình trong thực hiện nghĩa vụ quân sự; chủ động đôn đốc, vận động thanh niên tham gia khám sức khỏe theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cần bám sát nhiệm vụ được phân công, định kỳ báo cáo để kịp thời tháo gỡ khó khăn, quyết tâm hoàn thành các bước công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027 đúng quy trình, bảo đảm tiến độ thực hiện và chất lượng quân nhân.

Với sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, bài bản, xã Sóc Sơn quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2027, bảo đảm chất lượng công dân nhập ngũ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong tình hình mới, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.