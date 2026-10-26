Xã Sóc Sơn: Bảo đảm chặt chẽ công tác tuyển quân

Chuẩn bị chu đáo các bước

Ngay sau khi UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 366/KH-UBND, UBND xã Sóc Sơn đã xây dựng Kế hoạch số 441/KH-UBND để tổ chức triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027 với các nhiệm vụ chi tiết và mốc tiến độ cụ thể.

Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự xã Sóc Sơn đã phối hợp với các thôn, tổ dân phố tiến hành rà soát, nắm nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Theo đó, toàn xã có 6.018 nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2027.

Qua đánh giá các tiêu chí, Ban Chỉ huy Quân sự xã Sóc Sơn thống kê có tổng số 2.715 công dân đủ điều kiện sơ tuyển sức khỏe. Các công dân trong độ tuổi khác thuộc diện tạm hoãn và không gọi sơ tuyển do không bảo đảm sức khỏe.

Công tác khám sơ tuyển sức khoẻ công dân nhập ngũ được xã Sóc Sơn quán triệt triển khai chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng quy trình. Ảnh: CTV.

Thôn Đội trưởng thôn Xuân Kỳ Lê Văn Thảo cho biết, theo kết quả rà soát của Ban Chỉ huy Quân sự xã Sóc Sơn, trên địa bàn thôn có 141 công dân đủ điều kiện sơ tuyển sức khỏe. Hiện, đơn vị đã gửi thông báo đến các công dân được biết, để tham gia khám sức khỏe theo quy định.

Cùng với thôn Xuân Kỳ, đến nay, các thôn, tổ dân phố khác trên địa bàn xã Sóc Sơn cũng đã cơ bản hoàn tất việc gửi thông báo tham gia sơ tuyển sức khỏe đến các công dân đủ điều kiện nhập ngũ năm 2027. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, vận động để các công dân tham gia khám sơ tuyển theo quy định.

Bảo đảm chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng quy định

Theo Đại úy Đặng Văn Lượng, Trợ lý Ban Chỉ huy Quân sự xã Sóc Sơn, công tác sơ tuyển sức khỏe có vai trò quan trọng trong quy trình tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự. Yêu cầu đặt ra là đúng quy trình, chính xác, khách quan và thống nhất.

Trước đòi hỏi đặt ra, vừa qua, Ban Chỉ huy Quân sự đã phối hợp với Trạm Y tế xã Sóc Sơn tổ chức tập huấn chuyên môn về công tác sơ tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở.

Dự kiến, công tác khám sơ tuyển sẽ diễn ra trong 3 ngày (6, 7, 8-11-2026). Sau sơ tuyển, những công dân đạt yêu cầu sẽ tiếp tục tham gia khám sức khỏe, dự kiến từ ngày 20-11 đến ngày 10-12-2026, để tuyển chọn những công dân đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2027.

Để bảo đảm tiến độ công tác tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2027, Phó Chủ tịch UBND xã Sóc Sơn Lê Xuân Dũng yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự, Trạm Y tế xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, thực hiện khám sơ tuyển sức khoẻ, bảo đảm chặt chẽ và đúng quy trình.

Các thôn, tổ dân phố tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công dân, gia đình trong thực hiện nghĩa vụ quân sự; chủ động đôn đốc, vận động thanh niên tham gia sơ tuyển đúng thời gian.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cần bám sát nhiệm vụ được phân công, định kỳ báo cáo để kịp thời tháo gỡ khó khăn, quyết tâm hoàn thành các bước công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027 đúng quy trình, bảo đảm tiến độ thực hiện và chất lượng quân nhân.

“Đơn vị quán triệt thực hiện đúng quy trình các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Phấn đấu tuyển chọn những công dân có đủ tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, sức khoẻ và trình độ văn hoá tốt nhất nhập ngũ, góp phần vào sự nghiệp quốc phòng toàn dân và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...”

Trung tá Nguyễn Đình Thanh, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Sóc Sơn.