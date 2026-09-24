Xã Sóc Sơn: 24 phần quà Trung thu gửi tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Đại diện UBND xã Sóc Sơn và Cục An ninh điều tra tặng quà Trung thu cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Ngô Khiêm.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 24 phần quà gồm tiền mặt và quà Trung thu, với tổng trị giá gần 50 triệu đồng, dành tặng các em có hoàn cảnh khó khan tại hai thôn Xuân Dục và Đan Tảo.

Những phần quà không chỉ mang đến niềm vui trong dịp Trung thu mà còn là sự quan tâm, sẻ chia, góp phần động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống.

Chia sẻ tại chương trình, Thượng tá Phạm Vĩnh Chân, Phó Trưởng phòng 1 (Cục An ninh điều tra, Bộ Công an) cho biết, những phần quà trao tặng các em dịp Trung thu thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua những phần quà nhỏ, các cán bộ, chiến sĩ mong muốn động viên các em tiếp tục chăm ngoan, học tập tốt, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và từng bước thực hiện ước mơ của mình.

Đại diện Cục An ninh điều tra tặng quà Trung thu cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sóc Sơn. Ảnh: Ngô Khiêm.

Phó Chủ tịch UBND xã Sóc Sơn Lê Xuân Dũng trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Cục An ninh điều tra đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; đồng thời khẳng định địa phương sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các em được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện.

Đại diện các em được nhận quà, em Nguyễn Minh Nhuệ, học sinh lớp 8A, Trường THCS Tân Minh A bày tỏ niềm vui và xúc động trước sự quan tâm, sẻ chia của các đồng chí lãnh đạo, cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương.

“Em hứa sẽ tiếp tục chăm ngoan, nỗ lực học tập, rèn luyện, vượt qua khó khăn, phấn đấu đạt kết quả tốt và từng bước thực hiện ước mơ của mình…”, em Nhuệ chia sẻ.

“Trung thu yêu thương - Nâng cánh ước mơ” không chỉ mang đến những món quà thiết thực mà còn lan tỏa tinh thần yêu thương - sẻ chia - đồng hành, tiếp thêm động lực để những mầm non của quê hương Sóc Sơn tự tin học tập, rèn luyện và hướng tới tương lai.