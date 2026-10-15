Xã Sín Chéng làm việc với các hộ dân có đất liên quan đến giải phóng mặt bằng

Tại buổi làm việc, các đại biểu và người dân được thông tin chi tiết phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng thực hiện công trình.

Quang cảnh buổi làm việc.

Các đại biểu và hộ dân đã trao đổi về phạm vi ảnh hưởng đến đất đai, tài sản của từng gia đình, đồng thời làm rõ những nội dung liên quan đến phương án triển khai, bảo đảm công khai, minh bạch và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Sau buổi trao đổi, các đại biểu cùng các hộ dân trực tiếp đến những vị trí dự kiến triển khai công trình để đo đạc, kiểm tra hiện trạng, đối chiếu với phương án đã được thông tin. Qua đó, các bên có cơ sở xác định cụ thể phạm vi ảnh hưởng, kịp thời trao đổi, giải đáp những nội dung còn băn khoăn, góp phần tạo sự thống nhất trong quá trình thực hiện.

Trên cơ sở được tuyên truyền, giải thích và trao đổi cụ thể, cả 17 hộ dân tham dự đều bày tỏ sự nhất trí với phương án được đưa ra. Đây là kết quả tích cực, thể hiện sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân đối với việc triển khai công trình giao thông, góp phần tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đo đạc, kiểm tra hiện trạng, đối chiếu với phương án đã được thông tin.

Thời gian tới, UBND xã Sín Chéng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân; kịp thời tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị chính đáng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ gia đình. Đồng thời, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, phấn đấu sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để đơn vị thi công triển khai công trình theo kế hoạch.