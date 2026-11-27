Nằm ở khu vực miền núi phía Đông thành phố Bắc Ninh, xã Sa Lý có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, dân cư phân bố ở nhiều thôn, trong đó phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo ở mức cao. Những năm qua, thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương đã tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng, hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt và chuyển đổi nghề cho người dân.

Từng bước tháo gỡ khó khăn

Theo UBND xã Sa Lý, xã Sa Lý mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của hai xã Phong Minh và Sa Lý trước đây. Toàn xã có diện tích tự nhiên 83,95 km², với 1.454 hộ, 6.354 nhân khẩu. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số có 989 hộ, với 4.186 nhân khẩu, chiếm 65,8% tổng dân số.

Địa bàn có nhiều thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; diện tích rừng và đất lâm nghiệp chiếm hơn 75% diện tích tự nhiên. Địa hình miền núi, dân cư phân bố không tập trung khiến việc đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất và cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân còn gặp nhiều khó khăn.

Sa Lý huy động nguồn lực, cải thiện đời sống người nghèo.

Theo UBND xã Sa Lý, tại thời điểm đánh giá (năm 2025), toàn xã có 104 hộ nghèo, chiếm 7,15%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều và cận nghèo được báo cáo ở mức 18,84%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 27,8 triệu đồng/năm.

Trước thực tế đó, địa phương đã triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có giảm nghèo, chú trọng hỗ trợ trực tiếp những hộ còn khó khăn về nhà ở, nước sinh hoạt, đất sản xuất và điều kiện phát triển kinh tế.

Tính đến hết tháng 11/2025, tổng nguồn vốn đầu tư bố trí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã đạt gần 36 tỷ đồng. Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được bố trí hơn 29,15 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hơn 2,49 tỷ đồng; Chương trình xây dựng nông thôn mới hơn 4,34 tỷ đồng.

Nguồn lực được phân bổ vào nhiều dự án, nội dung thiết thực, hướng đến những nhu cầu cấp thiết của người dân vùng khó khăn.

Hỗ trợ đúng nhu cầu thiết yếu

Một trong những nội dung được xã Sa Lý chú trọng là giải quyết tình trạng thiếu nhà ở, nước sinh hoạt và hỗ trợ chuyển đổi nghề cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Theo thống kê, giai đoạn 2021-2025, địa phương triển khai Dự án 1 với tổng nguồn vốn 2,923 tỷ đồng, giải ngân đạt 100%.

Từ nguồn lực này, có 38 hộ được hỗ trợ nhà ở với tổng kinh phí 1,672 tỷ đồng. Đây là những hộ thuộc diện khó khăn về nhà ở, được thụ hưởng chính sách nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt, ổn định cuộc sống.

Cùng với đó, 187 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, với tổng kinh phí 561 triệu đồng. Chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề được triển khai đối với 69 hộ, tổng kinh phí 690 triệu đồng.

Đối với những khu vực cần giải quyết nhu cầu nước sinh hoạt cho nhiều hộ dân, chương trình còn bố trí nguồn lực xây dựng hai công trình cấp nước sinh hoạt tập trung.

Không chỉ hỗ trợ trực tiếp từng hộ gia đình, Sa Lý còn chú trọng đầu tư hệ thống hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Tổng vốn đầu tư Dự án 4 được báo cáo là hơn 17,378 tỷ đồng.

Các công trình hạ tầng sau khi hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng góp phần cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt, tiếp cận các dịch vụ công cộng của người dân. Hệ thống giao thông nông thôn, điện, trường học, trạm y tế từng bước được đầu tư, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa khu vực miền núi với vùng thuận lợi.

Mô hình nuôi đà điểu thoát nghèo từ hỗ trợ của Nhà nước ở xã Sa Lý.

Hướng đến giảm nghèo bền vững

Theo UBND xã Sa Lý, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm bình quân 6%/năm; thu nhập bình quân đầu người dân tộc thiểu số đạt 27,8 triệu đồng/năm. Có 75% hộ dân tộc thiểu số có nhà ở kiên cố; tỷ lệ trẻ em dân tộc thiểu số đến trường đúng độ tuổi đạt trên 100%, theo báo cáo của địa phương.

Tuy nhiên, quá trình triển khai chính sách vẫn còn những khó khăn. Một số hộ có nhu cầu được hỗ trợ nhà ở nhưng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nên chưa đáp ứng điều kiện thụ hưởng chính sách. Việc hoàn thiện thủ tục, hướng dẫn thực hiện một số nội dung chương trình cũng có thời điểm còn lúng túng.

Trên cơ sở đánh giá kết quả giai đoạn 2021-2025, xã Sa Lý đề xuất tiếp tục triển khai chương trình trong giai đoạn 2026-2030, tập trung hỗ trợ các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các hộ gia đình, cá nhân người dân tộc thiểu số và những tổ chức kinh tế hoạt động trên địa bàn.

Địa phương cũng kiến nghị bố trí nguồn vốn đầy đủ, kịp thời; đơn giản hóa cơ chế quản lý, thanh quyết toán và cho phép địa phương chủ động điều chuyển vốn giữa các dự án, tiểu dự án phù hợp với nhu cầu thực tế.

Từ những công trình hạ tầng đến chính sách hỗ trợ từng hộ gia đình, các chương trình mục tiêu quốc gia đang tạo thêm điều kiện để người dân Sa Lý cải thiện cuộc sống. Mục tiêu đặt ra trong giai đoạn tiếp theo là tiếp tục đưa nguồn lực đến đúng địa bàn, đúng đối tượng, gắn hỗ trợ trước mắt với tạo điều kiện để người nghèo có sinh kế, từng bước tự chủ cuộc sống.