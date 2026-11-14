Xã Rạng Đông kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hoá Việt Nam 2026

Đồng chí Trần Đăng An, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng quà Ban Công tác Mặt trận khu dân cư thôn 2, xã Rạng Đông.

Tại buổi lễ, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam). Trải qua các thời kỳ cách mạng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng trong tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Truyền thống này tiếp tục được phát huy trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước và phát triển các địa phương hiện nay.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026 là dịp để cán bộ, nhân dân thôn 2, nhân dân toàn xã cùng nhìn lại kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong năm 2026; đánh giá việc triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với chương trình “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa và phát huy tinh thần tương thân, tương ái.

Chương trình văn nghệ chào mừng ngày hội.

Tại Ngày hội, đại diện khu dân cư thôn 2 đã báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua năm 2026, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. Các đại biểu và nhân dân đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, nâng cao hiệu quả các phong trào tại khu dân cư. Các nội dung trao đổi tập trung vào việc phát huy vai trò của các đoàn thể, gia đình tiêu biểu và mỗi người dân trong xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh, trật tự, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và những nỗ lực của cán bộ, nhân dân khu dân cư thôn 2 trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời đề nghị cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua; thực hiện tốt quy ước, hương ước khu dân cư; quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công và những hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, xây dựng cộng đồng dân cư an toàn, văn minh, ấm no, hạnh phúc, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức công bố danh sách gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2026; khen thưởng các tập thể, gia đình tiêu biểu năm 2026. Hoạt động nhằm hướng tới tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tăng cường sự gắn kết giữa các hộ gia đình, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng địa phương.

Đại diện lãnh đạo xã Rạng Đông trao quà cho các gia đình văn hoá tiêu biểu.

Tại Ngày hội cũng diễn ra các hoạt động: tặng quà cho người cao tuổi, chương trình giao lưu văn nghệ, thể dục, thể thao sôi nổi…

Thông qua các hoạt động, Ngày hội góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong cộng đồng. Ngày hội cũng là dịp tiếp tục củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc với nhân dân; tạo động lực để cán bộ và các tầng lớp nhân dân xã Rạng Đông chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.