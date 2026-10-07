Xã Quy Mông thông tin công tác thu hồi đất thực hiện Dự án thủy lợi Ngòi Thủ

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị đã thông tin về chủ trương, quy mô đầu tư, phạm vi ảnh hưởng và kế hoạch triển khai công tác thu hồi đất, tạo mặt bằng phục vụ thi công công trình.

Quang cảnh hội nghị.

Công trình thủy lợi Ngòi Thủ được triển khai nhằm nâng cao năng lực phục vụ sản xuất nông nghiệp và chủ động thích ứng với thiên tai của xã Quy Mông.

Theo thiết kế, tuyến mương chính có tổng chiều dài hơn 4 km, cung cấp nước cho hơn 152 ha lúa; hệ thống kênh nhánh gồm 24 tuyến với tổng chiều dài hơn 7,3 km. Dự án đồng thời đầu tư, sửa chữa nhiều công trình trên kênh như cống qua đường, bể lắng bùn cát, cống xi phông, van điều tiết, cửa lấy nước, cầu máng và các hạng mục gia cố kè bờ kênh. Tổng gói thầu trên 19,2 tỷ đồng.

Dự án thủy lợi Ngòi Thủ ảnh hưởng đến 64 hộ gia đình, cá nhân tại 4 thôn Thịnh Vượng, Hợp Thành, Thịnh Bình và Thịnh Lợi.

Tại hội nghị, UBND xã Quy Mông đề nghị các hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản trên đất thuộc phạm vi ảnh hưởng phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện các bước thu hồi đất, kiểm đếm, xác định hiện trạng và hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Đồng thời, giao Phòng Kinh tế phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lào Cai chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác triển khai; phối hợp với các thôn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, tạo điều kiện để dự án được thực hiện đúng tiến độ.