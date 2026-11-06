Xã Quy Mông khởi công xây dựng nhà ở cho hộ cận nghèo

Ngôi nhà được xây dựng theo quy mô nhà cấp 4, diện tích trên 100m², trị giá khoảng 300 triệu đồng, trong đó, gia đình được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng từ chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; phần kinh phí còn lại do gia đình đối ứng và huy động từ các nguồn lực phù hợp.

Khởi công xây dựng nhà cho gia đình ông Phùng Tiến Ba.

Theo quyết định phê duyệt, trong năm 2026 toàn xã Quy Mông có 22 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ làm nhà (5 hộ nghèo và 17 hộ cận nghèo), trong đó: 11 hộ xây mới, 11 hộ sửa chữa, với tổng kinh phí hỗ trợ 990 triệu đồng.

Mức hỗ trợ dự kiến là 60 triệu đồng đối với mỗi nhà xây mới và 30 triệu đồng đối với mỗi nhà sửa chữa.

Để đảm bảo triển khai làm nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo theo đúng kế hoạch, xã Quy Mông huy động sự chung tay của các tổ chức, đoàn thể, cộng đồng dân cư và gia đình, giúp các hộ sớm ổn định cuộc sống, bảo đảm an toàn trong sinh hoạt. Qua đây, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân.