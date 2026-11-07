Xã Quốc Oai tăng cường đảm bảo an toàn tại các công trình đang thi công
Sau khi nhận được phản ánh về tình trạng mất an toàn thi công tại các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông và thoát nước trên địa bàn xã Quốc Oai, UBND xã Quốc Oai và các phòng, ban chuyên môn đã ngay lập tức tiến hành kiểm tra, rà soát, yêu cầu các đơn vị thi công khẩn trương chấn chỉnh và xử lý các tồn tại.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-quoc-oai-tang-cuong-dam-bao-an-toan-tai-cac-cong-trinh-dang-thi-cong-246261107220230703.htm