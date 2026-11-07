Xã Quốc Oai tăng cường đảm bảo an toàn tại các công trình đang thi công

Đà Nẵng đặt mục tiêu phát triển khoảng 10.400 căn hộ cho thuê trong giai đoạn 2026 - 2030 với tổng nhu cầu vốn dự kiến hơn 11.568 tỷ đồng, hướng đến mở rộng nguồn cung nhà ở phù hợp khả năng chi trả, nhất là với công nhân, người lao động và người thu nhập thấp.