Xã Quốc Oai: Mất an toàn tại các công trình xây dựng
Với mong muốn góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nâng cao khả năng tiêu thoát nước, cải thiện điều kiện đi lại của nhân dân, UBND xã Quốc Oai đã phê duyệt và khởi công một số dự án trọng điểm trên địa bàn. Thế nhưng, với người dân nơi ở một số thôn có công trình đang triển khai, niềm vui lại xen nỗi lo thường trực khi tình trạng mất an toàn diễn ra trên hầu hết các tuyến đường đang thi công.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-quoc-oai-mat-an-toan-tai-cac-cong-trinh-xay-dung-246261104205708439.htm