Xã Quốc Oai: Mất an toàn tại các công trình xây dựng

Việc HĐND thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh là bước đi cần thiết nhằm tháo gỡ những vướng mắc kéo dài nhiều năm.