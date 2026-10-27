Xã Quốc Oai lắng nghe ý kiến, tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở

Hội nghị do Khối thi đua các tổ chức thuộc lĩnh vực khoa học, kinh tế, pháp luật, giáo dục, đối ngoại (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) phối hợp với xã Quốc Oai tổ chức.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam Trần Công Phàn trao các suất quà tới các cá nhân, hộ gia đình yếu thế, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Quốc Oai. Ảnh: Hồng Thái

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam Trần Công Phàn, đơn vị khối trưởng nhấn mạnh ý nghĩa của việc lắng nghe ý kiến nhân dân, coi đây là cơ sở quan trọng để hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý và giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Những thay đổi trong tổ chức bộ máy, việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp cùng các yêu cầu mới trong phát triển kinh tế - xã hội đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, trao đổi và tháo gỡ.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam khẳng định tinh thần xuyên suốt của chương trình là lắng nghe thực chất, tiếp nhận đầy đủ ý kiến và chuyển tải những vấn đề vượt thẩm quyền đến cơ quan chức năng xem xét. Các câu hỏi, kiến nghị được trao đổi trực tiếp với luật sư, chuyên gia; những nội dung chưa thể giải đáp ngay sẽ được ghi nhận để tiếp tục nghiên cứu, phối hợp xử lý.

Tại hội nghị, các ý kiến đã thẳng thắn phản ánh những vướng mắc liên quan trực tiếp đến đời sống, quyền lợi của người dân. Ảnh: Hồng Thái

Tại hội nghị, các ý kiến đã thẳng thắn phản ánh những vướng mắc liên quan trực tiếp đến đời sống, quyền lợi của người dân. Trong đó, vấn đề giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi ký hiệu chữ “T” được người dân đặc biệt quan tâm. Người dân đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn rõ căn cứ xác định loại đất, diện tích đất ở, trách nhiệm xác minh khi hồ sơ gốc bị thất lạc hoặc thông tin không thống nhất.

Vấn đề tách thửa, tặng cho quyền sử dụng đất cho con cũng được người dân quan tâm. Theo phản ánh, nhiều gia đình có nhu cầu chia đất cho con xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống nhưng gặp khó khăn do diện tích không đáp ứng điều kiện tách thửa hoặc chưa bảo đảm lối đi.

Luật sư, chuyên gia giải đáp, hướng dẫn người dân về những quy định pháp luật. Ảnh: Hồng Thái

Người dân thôn Sài Sơn phản ánh tình trạng cơ sở sản xuất đồ gỗ trong khu dân cư gây bụi, tiếng ồn, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ xung quanh. Người dân mong muốn địa phương quan tâm quy hoạch cụm công nghiệp, làng nghề phù hợp, tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất di chuyển ra khỏi khu dân cư, vừa bảo vệ môi trường, vừa duy trì sinh kế.

Ngoài ra, một số người dân phản ánh về thực hiện thủ tục hành chính tại cơ sở, giải phóng mặt bằng…

Tại hội nghị, các luật sư, chuyên gia đã giải đáp, hướng dẫn người dân về những quy định pháp luật liên quan đến đất đai, tách thửa, bảo vệ môi trường, thủ tục hành chính và giải phóng mặt bằng; đồng thời làm rõ trách nhiệm của cơ quan chức năng, đề xuất hướng xử lý những vướng mắc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn khẳng định, chính quyền xã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của người dân. Ảnh: Hồng Thái

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn khẳng định, chính quyền xã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của người dân tại hội nghị; đồng thời rà soát, phân loại để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo thành phố xem xét những vấn đề vượt thẩm quyền. Các kiến nghị chủ yếu liên quan đến đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa và giải phóng mặt bằng. Đồng chí Nguyễn Trường Sơn cho biết, xã sẽ tăng cường kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức cũng trao 30 suất quà tới các cá nhân, hộ gia đình yếu thế, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Quốc Oai. Hoạt động thể hiện sự sẻ chia, trách nhiệm của các tổ chức thành viên trong khối thi đua đối với cộng đồng, góp phần hưởng ứng Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2026.