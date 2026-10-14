Xã Quế Sơn Trung truy điệu, an táng 3 hài cốt liệt sĩ

Đại biểu tham dự lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quế Hiệp. Ảnh: DUY THÁI

Dự lễ có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo xã Quế Sơn Trung cùng cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh, đoàn viên và nhân dân địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ. Ảnh: DUY THÁI

Trước đó, từ các nguồn tin do nhân dân cung cấp, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quế Sơn Trung tham mưu UBND xã thành lập tổ công tác khảo sát, xác minh thông tin tại các thôn Trung Sơn, Lộc Thượng, An Phú và Tây Nam. Qua khảo sát, xác minh thực địa, lực lượng chức năng xác định tổng cộng 10 vị trí mộ.

Ngày 2/10, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thành phố phối hợp với chính quyền địa phương và các ban, ngành liên quan tiến hành tìm kiếm, quy tập.

Kết quả, lực lượng chức năng quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ, gồm 2 hài cốt tại vườn nhà ông Lê Văn Ánh (tổ 17, thôn Trung Sơn) và 1 hài cốt tại tổ 3, thôn An Phú, cùng một số di vật.