Xã Quế Sơn Trung truy điệu, an táng 3 hài cốt liệt sĩ
Sáng 14/10, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quế Hiệp, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quế Sơn Trung trang trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại thôn Trung Sơn và thôn An Phú (xã Quế Sơn Trung).
Dự lễ có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo xã Quế Sơn Trung cùng cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh, đoàn viên và nhân dân địa phương.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Trước đó, từ các nguồn tin do nhân dân cung cấp, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quế Sơn Trung tham mưu UBND xã thành lập tổ công tác khảo sát, xác minh thông tin tại các thôn Trung Sơn, Lộc Thượng, An Phú và Tây Nam. Qua khảo sát, xác minh thực địa, lực lượng chức năng xác định tổng cộng 10 vị trí mộ.
Ngày 2/10, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thành phố phối hợp với chính quyền địa phương và các ban, ngành liên quan tiến hành tìm kiếm, quy tập.
Kết quả, lực lượng chức năng quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ, gồm 2 hài cốt tại vườn nhà ông Lê Văn Ánh (tổ 17, thôn Trung Sơn) và 1 hài cốt tại tổ 3, thôn An Phú, cùng một số di vật.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/xa-que-son-trung-truy-dieu-an-tang-3-hai-cot-liet-si-3355155.html