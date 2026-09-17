Xã Quế Sơn Trung trao giải Cuộc thi 'Tìm hiểu pháp luật trực tuyến' năm 2026

Lãnh đạo xã Quế Sơn Trung trao giải Nhất và giấy chứng nhận tích cực hưởng ứng cuộc thi cho 3 tập thể. Ảnh: DUY THÁI

Cuộc thi diễn ra từ ngày 3/8 đến 23/8, gồm 3 tuần thi. Nội dung bám sát các quy định pháp luật hiện hành và những vấn đề thiết thực, gần gũi với đời sống nhân dân, tập trung vào các lĩnh vực pháp luật có liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý nhà nước ở cấp xã và quyền, nghĩa vụ của người dân.

Các câu hỏi xoay quanh Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Đất đai; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Tư pháp người chưa thành niên; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Giao thông đường bộ; Luật An ninh mạng; Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở…

Lãnh đạo xã Quế Sơn Trung trao giải Nhất mỗi tuần thi cho 3 cá nhân. Ảnh: DUY THÁI

Mỗi bài thi gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi dự đoán. Sau 3 tuần, có 46 cơ quan, đơn vị, các thôn, trường học tham gia với 3.654 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân dự thi; trong đó có 611 người trả lời đúng 50/50 câu hỏi.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao giải Nhất tập thể cho cán bộ và nhân dân thôn Xuân Lư; tặng giấy chứng nhận cho 2 tập thể tích cực hưởng ứng cuộc thi; đồng thời trao 3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích cho các cá nhân.

Dịp này, UBND xã Quế Sơn Trung phối hợp Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Tiếp cận thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xã và cán bộ thôn.