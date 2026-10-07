Xã Quế Sơn Trung thu ngân sách vượt dự toán năm 2026

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng chủ trì buổi làm việc Ảnh: T.CÔNG

Tham dự có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thanh Phương, đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, các ban HĐND thành phố và sở, ngành liên quan.

Theo Đảng ủy xã Quế Sơn Trung, 9 tháng đầu năm, địa phương tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, duy trì nền nếp làm việc, kịp thời xử lý các nhiệm vụ phát sinh.

Một góc xã Quế Sơn Trung nhìn từ trên cao. Ảnh: D.THÁI

Đảng bộ xã kết nạp 27 đảng viên mới (đạt 81,8% chỉ tiêu thành phố giao), nâng tổng số đảng viên lên 1.106 đồng chí. Đặc biệt, 100% chi bộ đã triển khai Sổ tay đảng viên điện tử, đẩy mạnh chuyển đổi số và số hóa hồ sơ tài liệu.

Trên lĩnh vực kinh tế, địa phương đã hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, trang trại với tổng kinh phí hơn 2,28 tỷ đồng. Hiện Cụm công nghiệp Quế Cường đạt tỷ lệ lấp đầy 73,68%; xã cũng đang tập trung tháo gỡ vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Cụm công nghiệp Gò Đồng Mặt.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quế Sơn Trung Nguyễn Phước Sơn báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Đến ngày 30/9, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 48,47 tỷ đồng, bằng 103,35% dự toán thành phố giao. Giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 38,71 tỷ đồng, bằng 54,91% kế hoạch. Công tác an sinh xã hội được quan tâm.

Tại buổi làm việc, xã Quế Sơn Trung kiến nghị thành phố bổ sung Khu công nghiệp Tây Quế Sơn vào quy hoạch mở rộng Khu thương mại tự do của thành phố; đầu tư các tuyến giao thông kết nối; sớm khai thác nhà, đất công dôi dư; đồng thời hỗ trợ nhân lực công nghệ thông tin và tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh giải ngân vốn.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nguyễn Đức Tiến trao đổi, thông tin với địa phương tại buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Phát biểu kết luận, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng ghi nhận những đóng góp của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Nhấn mạnh yêu cầu tập trung nguồn lực trong quý IV, lãnh đạo thành phố yêu cầu xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm).

Chủ tịch HĐND thành phố lưu ý địa phương cần rà soát lại toàn bộ chỉ tiêu năm 2026; với những tiêu chí còn thấp, phải làm rõ nguyên nhân, giải pháp và không để dồn đến cuối năm mới xử lý. Việc đánh giá kết quả phải dựa trên hiệu quả thực tế, hạn chế báo cáo bằng số lượng văn bản, cuộc họp.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Về các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, địa phương cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn đánh giá cán bộ với tiến độ công việc, chấn chỉnh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm.

Đối với tiến độ công trình và giải phóng mặt bằng, yêu cầu rà soát từng dự án, từng nguồn vốn cụ thể, không điều hành bằng tỷ lệ giải ngân chung. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành các công trình khắc phục thiệt hại thiên tai năm 2025 còn kéo dài.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Bên cạnh việc phát triển kinh tế và quản lý chặt chẽ tài nguyên, đất đai, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu phải ưu tiên giải quyết các vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, bảo đảm y tế, giáo dục và an sinh xã hội.

Đặc biệt, cần rà soát phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động sơ tán người dân khi có nguy cơ, đặt an toàn tính mạng lên hàng đầu.

Đoàn công tác thăm mô hình nuôi cá Koi trên địa bàn xã Quế Sơn Trung sáng cùng ngày. Ảnh: D.THÁI

Đối với các kiến nghị của xã, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các sở, ban, ngành liên quan tích cực hỗ trợ địa phương và theo dõi kết quả giải quyết theo lĩnh vực phụ trách.