Xã Quế Sơn Trung, Nam Trà My trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11

Lãnh đạo xã Quế Sơn Trung trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: DUY THÁI

Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy xã Quế Sơn Trung trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên; 45 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên; 40 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên; 35 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên và 30 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên.

Lãnh đạo xã Quế Sơn Trung trân trọng ghi nhận những cống hiến của các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng; mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, nêu cao phẩm chất, đạo đức cách mạng, dìu dắt thế hệ trẻ, chung sức xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, vững mạnh.

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho 2 cá nhân. Ảnh: DUY THÁI

Dịp này, Đảng ủy xã Quế Sơn Trung trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” của Ban Tổ chức Trung ương cho ông Nguyễn Phước Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và ông Ngô Văn Nhanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

* Sáng cùng ngày, Đảng ủy xã Nam Trà My tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Lãnh đạo xã Nam Trà My trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho đảng viên. Ảnh: TRUNG LÊ

Lãnh đạo xã trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc. Trong đó, 2 đảng viên do tuổi cao, sức khỏe không bảo đảm nên không thể trực tiếp tham dự buổi lễ; Đảng ủy xã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy đến tận nhà thăm hỏi và trao tặng Huy hiệu Đảng.