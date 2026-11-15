Xã Quế Sơn Trung khen thưởng người nhặt được của rơi, trả lại 31 triệu đồng

Ông Ngô Văn Nhanh, Chủ tịch UBND xã Quế Sơn Trung trao giấy khen cho bà Nguyễn Thị Minh Hằng đã có hành động nhặt được của rơi trả lại người mất. Ảnh: DUY THÁI

Trước đó, bà Nguyễn Thị Tưởng (tổ 9, thôn Trung Sơn) đi qua địa bàn thôn Phước Ninh, không may đánh rơi một túi xách, bên trong có 31 triệu đồng tiền mặt, giấy tờ tùy thân và sổ tiết kiệm. Sau khi nhặt được tài sản, bà Hằng đã chủ động tìm cách liên hệ và trao trả đầy đủ cho bà Tưởng.

Ông Ngô Văn Nhanh, Chủ tịch UBND xã Quế Sơn Trung biểu dương tinh thần trung thực, nghĩa tình của bà Nguyễn Thị Minh Hằng. Đây là hành động đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, xây dựng tình đoàn kết và nét đẹp văn hóa ở địa phương.