Phòng Kinh tế xã Quế Sơn Trung bàn giao bò giống cho các hộ dân trên địa bàn. Ảnh: DUY THÁI

Dự án có 35 hộ dân tham gia (mỗi hộ được nhận 2 con bò giống). Kinh phí Nhà nước hỗ trợ mua bò giống hơn 1,2 tỷ đồng, các hộ tham gia đối ứng hơn 500 triệu đồng.

Đối tượng thụ hưởng là các hộ gia đình, hợp tác xã, tổ hợp tác; trong đó ưu tiên hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người có công với cách mạng.

Bên cạnh hỗ trợ con giống, xã Quế Sơn Trung tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, chống dịch bệnh trên đàn bò.

Đáng chú ý, trong thời gian 5 năm, đơn vị chủ trì liên kết là Hợp tác xã Nông nghiệp Xuân Lộc sẽ hỗ trợ 30% chi phí lai tạo giống, góp phần nâng cao chất lượng đàn bò và phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững.

Thông qua dự án, xã Quế Sơn Trung kỳ vọng phát huy hiệu quả tiềm năng chăn nuôi tại địa phương, tạo sinh kế ổn định và nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là các hộ có hoàn cảnh khó khăn; qua đó góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế nông thôn.