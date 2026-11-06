Xã Quế Sơn Trung chi trả gần 8,2 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi

Tổng kinh phí hỗ trợ gần 8,2 tỷ đồng, được chi trả cho 755 hộ chăn nuôi có 3.543 con lợn bị tiêu hủy, với tổng trọng lượng 205.740kg. Kinh phí hỗ trợ được cấp từ nguồn dự phòng ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu và nguồn cân đối dự phòng ngân sách xã.

Xã Quế Sơn Trung có 775 hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi năm 2025 được hỗ trợ với tổng kinh phí gần 8,2 tỷ đồng. Ảnh: DUY THÁI

Việc chi trả được thực hiện qua tài khoản ngân hàng và trực tiếp bằng tiền mặt cho các chủ vật nuôi, bảo đảm kịp thời, thuận tiện, đúng đối tượng. Qua đó góp phần giúp người chăn nuôi có thêm nguồn lực khắc phục thiệt hại, từng bước khôi phục sản xuất sau dịch bệnh.