Xã Quế Sơn Trung chi trả gần 8,2 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi
Từ ngày 3 đến 5/11, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Quế Sơn Trung tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ cho các chủ hộ chăn nuôi có lợn bị chết và tiêu hủy bắt buộc do mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi trong năm 2025.
Tổng kinh phí hỗ trợ gần 8,2 tỷ đồng, được chi trả cho 755 hộ chăn nuôi có 3.543 con lợn bị tiêu hủy, với tổng trọng lượng 205.740kg. Kinh phí hỗ trợ được cấp từ nguồn dự phòng ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu và nguồn cân đối dự phòng ngân sách xã.
Việc chi trả được thực hiện qua tài khoản ngân hàng và trực tiếp bằng tiền mặt cho các chủ vật nuôi, bảo đảm kịp thời, thuận tiện, đúng đối tượng. Qua đó góp phần giúp người chăn nuôi có thêm nguồn lực khắc phục thiệt hại, từng bước khôi phục sản xuất sau dịch bệnh.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/xa-que-son-trung-chi-tra-gan-8-2-ty-dong-ho-tro-nguoi-dan-bi-thiet-hai-do-dich-ta-lon-chau-phi-3357618.html