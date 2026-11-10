Xã Quế Sơn Trung bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ khó khăn

Lãnh đạo Công ty Điện lực Đà Nẵng và lãnh đạo xã Quế Sơn Trung bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Bé. Ảnh: DUY THÁI

Gia đình bà Nguyễn Thị Bé thuộc diện khó khăn, bản thân lại thường xuyên đau ốm; căn nhà cũ đã xuống cấp, không bảo đảm điều kiện sinh hoạt.

Thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quế Sơn Trung, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã hỗ trợ 80 triệu đồng giúp gia đình bà Bé xây dựng nhà ở. Ngôi nhà mới có diện tích hơn 80m², gồm phòng khách, phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh. Công trình hoàn thành giúp gia đình có nơi ở kiên cố, yên tâm sinh sống.

Được biết, trong năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quế Sơn Trung đã vận động và hỗ trợ xây dựng 12 căn nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng.