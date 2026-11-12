Xã Quế Sơn tổ chức truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn viếng hương tưởng niệm các liệt sĩ. Ảnh: MINH CHÂU

Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) thành phố; đại diện lãnh đạo Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Nội vụ cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và nhân dân thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trước đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về dấu tích các phần mộ liệt sĩ còn nằm rải rác trên địa bàn, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quế Sơn chủ động phối hợp các ban, ngành và các thôn tham mưu Ban Chỉ đạo 515 xã nhanh chóng tiếp cận, đối chiếu tài liệu, gặp gỡ nhân chứng và khảo sát thực địa.

Lãnh đạo Sở Nội vụ (bên phải) và xã Quế Sơn đưa hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng. Ảnh: MINH CHÂU

Từ ngày 26/10 đến 4/11/2026, Ban Chỉ đạo 515 xã phối hợp với Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức tìm kiếm, phát hiện, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ.

Cụ thể, 1 hài cốt được tìm thấy tại thôn Diên Lộc, 2 hài cốt tại thôn Đại Lộc và 5 hài cốt được phát hiện trong hầm trú ẩn Bà Hội, thuộc thôn Thuận Long.

Cùng với 5 hài cốt tại hầm Bà Hội, nhiều di vật được tìm thấy như: xẻng bộ binh, võng, tấm tăng mưa, dây ba lô, nút áo, các bộ phận đèn dầu, dụng cụ nấu ăn, 1 khẩu súng AK, 1 bộ quần áo màu xám cùng nhiều mảnh vải dù, vải quần áo màu xanh. Đáng chú ý, có một chiếc bông tai bằng vàng tây mang ký hiệu chữ “NT”.

An táng 8 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quế An. Ảnh: MINH CHÂU

Qua tìm hiểu, xác minh bước đầu, trong chiến tranh, Trung đoàn 31 và Trung đoàn 38 thuộc Sư đoàn 2 (Quân khu 5) từng chiến đấu tại khu vực này. Đây là thông tin để tiếp tục đối chiếu, xác minh đơn vị và danh tính các liệt sĩ.

Đặc biệt, trong 8 hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng thu thập được 4 mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, mở ra hy vọng sớm xác định đầy đủ danh tính để kết nối các liệt sĩ với gia đình, dòng họ.

Sau nghi thức truy điệu, 8 hài cốt liệt sĩ được an táng trang trọng bên cạnh đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ Quế An.