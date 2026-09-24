Xã Quế Sơn cần khai thác hiệu quả các nguồn lực thúc đẩy phát triển

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh; đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; các ban của HĐND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quế Sơn Đinh Nguyên Vũ cho biết, trong 9 tháng đầu năm, Đảng ủy xã tập trung kiện toàn tổ chức đảng, cán bộ sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Địa phương sắp xếp 15 đơn vị trường học còn 3 trường, thành lập 3 đảng bộ trường học; đồng thời thành lập mới 11 chi, đảng bộ sau khi kết thúc hoạt động của một số tổ chức đảng trực thuộc. Hiện Đảng bộ xã có 37 tổ chức đảng với 1.498 đảng viên.

Trong 9 tháng, Đảng bộ xã kết nạp 45 đảng viên mới, đạt 102% chỉ tiêu Thành ủy giao. Đảng ủy xã phân công cấp ủy viên phụ trách địa bàn, dự sinh hoạt chi bộ; kiện toàn nhân sự cấp ủy tại các chi bộ thôn và duy trì đánh giá cán bộ, công chức định kỳ.

Đảng ủy xã đã kiểm tra 3 tổ chức đảng, 5 đảng viên; giám sát 3 tổ chức đảng, 6 đảng viên. Địa phương tiếp nhận 29 đơn thư trong 9 tháng và đã giải quyết 28 đơn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quế Sơn Đinh Nguyên Vũ báo cáo với đoàn công tác. Ảnh: T.CÔNG

Bên cạnh kết quả đạt được, Đảng ủy xã nhìn nhận một số chi bộ chưa chủ động tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú; việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở một số chi, đảng bộ chưa được quan tâm đúng mức. Trong quý IV, xã tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026; tiếp tục số hóa hồ sơ đảng viên.

Về kinh tế - xã hội, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của xã đạt 45% kế hoạch. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận và giải quyết hơn 11.100 hồ sơ, trong đó 99,93% hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn. Địa phương cũng kiến nghị thành phố hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về nhân lực, hạ tầng giao thông và một số dự án trên địa bàn.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng ghi nhận nỗ lực của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, cải cách hành chính và chuyển đổi số có chuyển biến; sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Địa phương cũng đã bước đầu hình thành các hướng phát triển.

Chủ tịch HĐND thành phố chỉ rõ tiến độ giải ngân đầu tư công, xử lý công trình chuyển tiếp và giải phóng mặt bằng còn chậm; hiệu quả thực tế của các động lực tăng trưởng chưa được lượng hóa rõ. Bên cạnh khó khăn khách quan, xã cần khắc phục hạn chế trong lãnh đạo, kiểm tra, phối hợp và theo dõi tiến độ, gắn trách nhiệm của từng cá nhân với kết quả công việc.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đức Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Về xây dựng Đảng, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề; chỉ ra hạn chế của các chi bộ và thời hạn khắc phục.

Việc phân công, thực hiện nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian và sản phẩm; tăng cường kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, lãng phí. Chất lượng giải quyết công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp phải là căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Đối với phát triển kinh tế - xã hội, xã cần rà soát từng chỉ tiêu năm 2026, làm rõ khả năng hoàn thành và giải pháp đối với chỉ tiêu còn thấp. Đánh giá mục tiêu tăng trưởng phải có số liệu cụ thể, thực chất; tập trung nguồn lực vào những động lực có khả năng tạo kết quả thực chất.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Địa phương cần chủ động khai thác hợp lý các nguồn lực đất đai, tài sản công để phục vụ phát triển, nhưng phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, không để phát sinh thất thoát, lãng phí.

Đặc biệt, phải rà soát từng dự án, từng nguồn vốn đầu tư công, xác định nguyên nhân của phần vốn chưa giải ngân, người chịu trách nhiệm và tiến độ xử lý; giải quyết các hồ sơ, vướng mắc của công trình tiếp nhận sau sắp xếp, không điều hành chỉ bằng tỷ lệ giải ngân chung.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng lưu ý địa phương quản lý chặt chẽ đất đai, tài sản công; đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với giải quyết công việc cụ thể; chăm lo giáo dục, y tế, an sinh xã hội và giữ vững an ninh trật tự.

Trước mùa mưa bão, xã phải kiểm tra các phương án ứng phó theo từng khu vực, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và điều kiện sơ tán, đặt an toàn tính mạng người dân lên cao nhất.

Đối với các kiến nghị của xã, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các cơ quan tham mưu, sở, ngành và các ban của HĐND thành phố phối hợp rà soát, hướng dẫn, xử lý theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc cần sự phối hợp liên ngành.