Xã Quế Phước tìm thấy thêm 1 hài cốt liệt sĩ
Tiếp tục thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm - Hành trình tri ân”, lực lượng chức năng xã Quế Phước vừa tìm kiếm, quy tập thêm 1 hài cốt liệt sĩ thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp tại thôn Thạch Bích, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, tìm kiếm trên địa bàn lên 6 hài cốt.
Ngày 19/11, Thiếu tá Bùi Xuân Hùng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Quế Phước cho biết, đơn vị phối hợp với Tổ khảo sát tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức tìm kiếm tại khu vực Gò Đình, thôn Thạch Bích (trước đây thuộc xã Sơn Phước, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam), qua đó phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ.
Qua kiểm tra, hài cốt còn các đoạn xương ống chân, xương hộp sọ cùng 14 chiếc răng. Di vật được tìm thấy tại hiện trường gồm 2 vỏ đạn AK và 2 mảnh bom.
Trước đó, tại thôn Phước Hội, lực lượng tìm kiếm cũng phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ, gồm các đoạn xương ống chân, xương ống tay, xương hộp sọ và 7 chiếc răng; di vật đi kèm có 1 vỏ đạn AK và 1 đồng tiền xu.
Như vậy, đến nay xã Quế Phước tìm kiếm, phát hiện 6 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 4 hài cốt đã được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Quế Phước; 2 hài cốt vừa phát hiện tại thôn Phước Hội và thôn Thạch Bích đang được địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý theo đúng quy định.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/xa-que-phuoc-tim-thay-them-1-hai-cot-liet-si-3358932.html