Lực lượng chức năng cất bốc hài cốt liệt sĩ và di vật tại khu vực Gò Đình, thôn Thạch Bích. Ảnh: MINH THÔNG

Ngày 19/11, Thiếu tá Bùi Xuân Hùng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Quế Phước cho biết, đơn vị phối hợp với Tổ khảo sát tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức tìm kiếm tại khu vực Gò Đình, thôn Thạch Bích (trước đây thuộc xã Sơn Phước, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam), qua đó phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ.

Qua kiểm tra, hài cốt còn các đoạn xương ống chân, xương hộp sọ cùng 14 chiếc răng. Di vật được tìm thấy tại hiện trường gồm 2 vỏ đạn AK và 2 mảnh bom.

Trước đó, tại thôn Phước Hội, lực lượng tìm kiếm cũng phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ, gồm các đoạn xương ống chân, xương ống tay, xương hộp sọ và 7 chiếc răng; di vật đi kèm có 1 vỏ đạn AK và 1 đồng tiền xu.

Như vậy, đến nay xã Quế Phước tìm kiếm, phát hiện 6 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 4 hài cốt đã được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Quế Phước; 2 hài cốt vừa phát hiện tại thôn Phước Hội và thôn Thạch Bích đang được địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý theo đúng quy định.