Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: MINH THÔNG

Theo báo cáo tại buổi làm việc, tính đến ngày 25/11/2026, xã Quế Phước giải ngân hơn 38,6 tỷ đồng vốn đầu tư công (đạt hơn 65% kế hoạch); nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đạt 41,4%; các chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân 12,6 tỷ đồng (đạt 45,48%).

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân tại một số hạng mục vẫn còn chậm. Hiện còn 18/46 nhiệm vụ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia chưa thực hiện giải ngân; công trình kiên cố hóa Hóc Xoài - Hố Sến mới đạt tỷ lệ giải ngân 32,28%.

Trên lĩnh vực an sinh xã hội, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 89,03% dân số; chỉ tiêu bảo hiểm xã hội đạt 97,72% (còn thiếu 31 người so với kế hoạch). Đối với chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, địa phương mới hoàn thành 3/17 căn, còn 14 căn đang trong quá trình thi công.

Để tháo gỡ vướng mắc, xã Quế Phước sẽ phân công lãnh đạo UBND xã phụ trách, đôn đốc từng nhóm chỉ tiêu. Địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia và kinh phí thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2026.

Đồng thời, đẩy mạnh vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phấn đấu nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt tối thiểu 95,1% và hoàn thành xây mới, sửa chữa 14 căn nhà còn lại trước ngày 31/12/2026.

Bí thư Đảng ủy xã Quế Phước Bùi Xuân Trung báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: MINH THÔNG

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng ghi nhận những kết quả Đảng ủy xã Quế Phước đạt được thời gian qua; đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, xuyên suốt, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Trước mắt xã cần rà soát toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, xác định rõ những nội dung đã hoàn thành và chưa hoàn thành để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Trong đó, ưu tiên đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia; rà soát từng dự án, công trình, làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đối với công trình đã hoàn thành, cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán theo quy định.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã cần phân công cụ thể từng thành viên phụ trách, theo dõi tiến độ các dự án, công trình; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.

Đồng thời chú trọng huy động nguồn lực xã hội hóa, đẩy mạnh vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao.