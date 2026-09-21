Xã Quế Phước phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ từ nguồn tin của nhân dân

Lực lượng chức năng khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Quế Phước. Ảnh: MINH THÔNG

Sau 4 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 2 hài cốt.

Hài cốt thứ nhất được tìm thấy tại sườn đồi thuộc núi Bằng Cừ (khu Dầu Lâm), cách khe Chim Chim khoảng 200m. Hài cốt được bọc trong lớp áo mưa ni-lông; phần mộ có dấu hiệu được xếp đá, gần 2 căn hầm nằm sát nhau.

Hài cốt thứ hai được phát hiện tại khu vực Nhũ Sơn cũ, cách Bệnh viện 16 cũ khoảng 2km về hướng đông bắc. Phần mộ có dấu hiệu được đắp đá nhưng chưa phát hiện di vật kèm theo, đang tiếp tục được xác minh.

Cán bộ, chiến sĩ chuyển hài cốt liệt sĩ về địa điểm tập kết. Ảnh: MINH THÔNG

Trước đó, từ thông tin của các nhân chứng lịch sử, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại thôn Mậu Long cùng nhiều di vật như lọ thủy tinh, cúc áo, mảnh khăn, vải băng vết thương. Trong đó, 1 hài cốt đủ điều kiện lấy mẫu sinh học phục vụ giám định ADN.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Quế Phước kêu gọi cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân từng chiến đấu, sinh sống tại khu vực Nhũ Sơn - Sơn Ninh cũ, núi Bằng Cừ và các địa bàn lân cận tiếp tục cung cấp thông tin về phần mộ liệt sĩ để phục vụ công tác quy tập, xác định danh tính.