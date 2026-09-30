Xã Quế Phước nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Một hộ dân ở xã Quế Phước thành công với mô hình trồng bưởi, phát triển kinh tế vườn. Ảnh: MINH THÔNG

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND xã Quế Phước cho biết, mức độ đạt chuẩn nông thôn mới của xã còn thấp; phần lớn các tiêu chí chưa đạt tập trung ở các lĩnh vực như: quy hoạch, tổ chức sản xuất, môi trường, văn hóa, giáo dục, y tế. Đây là những tiêu chí cần nguồn lực đầu tư lớn, thời gian thực hiện dài và đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của người dân.

Quan tâm xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, đến cuối năm 2025, toàn xã Quế Phước còn 292 hộ nghèo (chiếm 7,95%) và 148 hộ cận nghèo (chiếm 4,03%). Kết quả giảm nghèo đạt được chưa thật sự bền vững, nguy cơ tái nghèo vẫn còn. Nguyên nhân chủ yếu là người dân thiếu vốn sản xuất, kinh doanh; thiếu kỹ năng nghề nghiệp, khó tiếp cận việc làm ổn định; tỷ lệ người phụ thuộc trong hộ cao; một số hộ thiếu đất sản xuất, tư liệu sản xuất. Cạnh đó, điều kiện tự nhiên, địa bàn rộng, một số thôn còn khó khăn, ảnh hưởng đến phát triển sinh kế. Nhận thức, ý thức vươn lên thoát nghèo của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 - 2035 (giai đoạn 1: năm 2026 đến năm 2030), xã Quế Phước đã ban hành kế hoạch cụ thể để huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực triển khai đồng bộ các chương trình; phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030. Địa phương phát triển kinh tế theo hướng bền vững, phù hợp với điều kiện thực tế; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, đa dạng hóa sinh kế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là tại các thôn khó khăn.

Xã sẽ tiếp tục thực hiện giảm nghèo đa chiều bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân; từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các thôn trên địa bàn xã. Quế Phước phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn khoảng 6,5%; hạn chế phát sinh hộ nghèo mới và tái nghèo.