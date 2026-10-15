Xã Quế Phước đối thoại với người dân về an toàn giao thông, phòng chống thiên tai

Lãnh đạo xã Quế Phước giải đáp ý kiến của người dân thôn Xuân Hòa. Ảnh: MINH THÔNG

Theo rà soát của địa phương, thôn Xuân Hòa nằm ven sông Thu Bồn và quốc lộ 14H, có 2 đoạn quốc lộ nguy cơ sạt lở taluy, 4 vị trí thường ngập sâu gây chia cắt và 1 khu dân cư có nguy cơ sạt lở bờ sông.

Để chủ động ứng phó, địa phương đã hoàn thành 17 lô nền khu tái định cư trên địa bàn, ưu tiên bố trí cho 16 hộ dân vùng thiên tai tại tổ 1, thôn Xuân Hòa.

Tại hội nghị, cử tri và người dân thôn Xuân Hòa nêu 13 ý kiến, tập trung vào việc bố trí tái định cư cho các hộ sống tại vùng ngập lụt, khu vực có nguy cơ sạt lở dọc sông Thu Bồn; hỗ trợ phương tiện cứu hộ, cứu nạn phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.

Người dân thôn Xuân Hòa nêu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: MINH THÔNG

Người dân cũng đề xuất đầu tư nâng cấp giao thông nông thôn, hệ thống điện chiếu sáng, hỗ trợ sản xuất và giải quyết chế độ, chính sách đối với lực lượng thanh niên xung phong.

Các phản ánh thuộc thẩm quyền được lãnh đạo xã và bộ phận chuyên môn giải đáp trực tiếp tại hội nghị.

Phát biểu kết luận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quế Phước Bùi Xuân Trung chỉ đạo các bộ phận liên quan khẩn trương tham mưu xử lý dứt điểm các kiến nghị chính đáng của nhân dân; đồng thời tổng hợp những nội dung vượt thẩm quyền để trình cấp trên xem xét, giải quyết.

Lãnh đạo xã yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra các điểm xung yếu, cắm biển cảnh báo và chủ động phương án "4 tại chỗ" nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản trong mùa mưa bão.