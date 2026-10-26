Xã Quế Phước có 15 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Thanh niên xã Quế Phước tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027. Ảnh: MINH THÔNG

Theo Đại úy Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Quế Phước, toàn xã hiện có 419 thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Qua rà soát, xét duyệt cấp xã, có 16 trường hợp thuộc diện miễn đăng ký, 210 trường hợp tạm hoãn và 32 trường hợp chưa hoặc không gọi nhập ngũ; tổng số thanh niên đủ điều kiện gọi sơ tuyển sức khỏe là 161 công dân.

Nhờ chủ động phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân sự địa phương với các ban, ngành, đoàn thể và ban nhân dân thôn trong công tác tuyên truyền, rà soát nguồn, đợt sơ tuyển đã hoàn thành, đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Ban Chỉ huy Quân sự xã tiếp nhận 15 đơn tình nguyện nhập ngũ của thanh niên. Kết quả này phản ánh tinh thần xung kích, ý thức trách nhiệm cùng khát vọng cống hiến của tuổi trẻ địa phương đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp nhận đơn tình nguyện nhập ngũ của thanh niên xã Quế Phước. Ảnh: MINH THÔNG

Thời gian tới, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Quế Phước tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng bám sát địa bàn, quản lý chặt chẽ biến động nhân khẩu và nắm chắc hoàn cảnh từng công dân trong độ tuổi.

Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động gia đình và thanh niên chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, quyết tâm hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu giao quân năm 2027.