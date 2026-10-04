Xã Quảng Yên phổ biến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Toàn cảnh hội nghị.

Đây là dự án giao thông trọng điểm quốc gia. Trong đó, đoạn qua xã Quảng Yên dài khoảng 6,86km, diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 51ha, gồm 11ha khu vực ga Thanh Ba và 40ha tuyến đường sắt.

Hội nghị tập trung phổ biến các nội dung liên quan đến đất nông nghiệp, gồm phạm vi dự kiến thu hồi, chính sách bồi thường, hỗ trợ và trình tự rà soát, quy chủ, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất.

Theo yêu cầu tiến độ của Trung ương và của tỉnh, đối với đất nông nghiệp, phấn đấu hoàn thành bàn giao trước ngày 31/12/2026. Để đáp ứng mốc thời gian này, UBND xã triển khai các công việc song song, đồng bộ, không chờ đợi, nhất là công tác rà soát hồ sơ, quy chủ và xác minh nguồn gốc đất.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong quá trình đơn vị chuyên môn thực hiện đo đạc, giải thửa, UBND xã sẽ chủ động phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Thanh Ba và các thôn rà soát trước từng thửa đất, từng chủ sử dụng đất, đối chiếu hồ sơ địa chính và hiện trạng thực tế.

Đối với những trường hợp hồ sơ chưa thống nhất, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có biến động qua các thời kỳ sẽ tập trung xác minh sớm để hạn chế phát sinh vướng mắc.

Các hộ dân được đề nghị cung cấp đầy đủ giấy tờ, phối hợp xác định ranh giới, kiểm đếm; giữ nguyên hiện trạng đất và tài sản, không tự ý xây dựng, cơi nới, chuyển đổi hiện trạng hoặc tạo lập thêm tài sản trong phạm vi dự án, kịp thời phản ánh vướng mắc.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan đã trao đổi, giải đáp ý kiến của người dân, thống nhất phối hợp thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch, quyền lợi hợp pháp của các hộ và tiến độ dự án.