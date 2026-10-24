Xã Quảng Uyên tập trung hoàn thiện phương án diễn tập theo hướng sát tình hình thực tế

Đoàn kiểm tra văn kiện diễn tập, khu vận hành cơ chế, khu căn cứ chiến đấu tại xã Quảng Uyên.

Đoàn công tác kiểm tra trực tiếp điểm diễn tập tại xã Quảng Uyên.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, xã Quảng Uyên chủ động ban hành nghị quyết lãnh đạo, thành lập ban tổ chức diễn tập và các tổ giúp việc; xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, văn kiện diễn tập phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Cơ sở vật chất được triển khai đồng bộ, từ xây dựng lán trại, phòng họp, nhà ăn, nhà bếp…, phát quang, san gạt mặt bằng, tu sửa đường và các khu vực phục vụ lực lượng tham gia diễn tập.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, huy động được hơn 2.000 cây tre, vầu và gần 2.000 ngày công lao động; nhiều hộ dân tự nguyện dành đất để giải phóng mặt bằng xây dựng khu căn cứ chiến đấu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bế Thanh Tịnh phát biểu tại buổi kiểm tra.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Thanh Tịnh ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị diễn tập của xã Quảng Uyên. Đề nghị xã tập trung hoàn thiện các nội dung, phương án diễn tập theo hướng sát tình hình thực tế, kịp thời điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp. Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của nhân dân, huy động các nguồn lực tại chỗ, khắc phục những nội dung còn thiếu, bảo đảm cuộc diễn tập được tổ chức chặt chẽ, an toàn, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.