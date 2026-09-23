Xã Quảng Trực tổ chức rà soát đất của BQLRPH Vành đai biên giới dự kiến trả về địa phương

Ảnh minh họa

UBND xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Tổ rà soát diện tích đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Vành đai Biên giới dự kiến trả về địa phương quản lý.

Quyết định được ban hành căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025, Luật Đất đai ngày 18/01/2024, Nghị định số 102/2024/NĐ-CP của Chính phủ và đặc biệt là căn cứ Thông báo số 11/TBTĐ ngày 09/9/2026 của Hội đồng thẩm định tỉnh Lâm Đồng về kết luận thẩm định phương án sử dụng đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Vành đai Biên giới.

Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hoàn chỉnh phương án sử dụng đất của Ban Quản lý rừng, đảm bảo việc bàn giao đất về địa phương được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, phù hợp với thực tiễn quản lý tại cơ sở.

Cụ thể, Tổ sẽ rà soát, xác định cụ thể vị trí, ranh giới, diện tích đất Ban Quản lý rừng phòng hộ đề nghị bàn giao về địa phương quản lý trên địa bàn xã Quảng Trực; kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, bản đồ, số liệu đất đai do Ban Quản lý cung cấp với hiện trạng sử dụng đất ngoài thực địa.

Tổ sẽ thống kê, phân loại toàn bộ hiện trạng sử dụng đất: đất do Ban Quản lý đang quản lý, đất có người dân đang sử dụng, đất giao khoán, đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất đang tranh chấp, đất bị lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích...

Đặc biệt, đối với diện tích có người dân đang quản lý, sử dụng, Tổ rà soát có trách nhiệm ghi nhận chi tiết nguồn gốc, quá trình sử dụng, tình trạng pháp lý, hồ sơ giao khoán, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận và hồ sơ xử lý vi phạm để đề xuất hướng xử lý theo quy định, đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước và quyền lợi chính đáng của người dân.

Tổ sẽ kiểm tra thực địa để xác định vị trí, mốc giới, tọa độ; lập sơ đồ, bản đồ thể hiện kết quả rà soát để làm cơ sở hoàn chỉnh phương án sử dụng đất theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định tỉnh.

Cuối cùng, Tổ có trách nhiệm tổng hợp, lập biên bản xác nhận kết quả rà soát thống nhất với Ban Quản lý rừng phòng hộ Vành đai Biên giới và báo cáo UBND xã để báo cáo cơ quan có thẩm quyền....

Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích, Tổ phải kịp thời báo cáo UBND xã để xử lý.

Khẩn trương, kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành. Theo Điều 3, Tổ rà soát làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu sự chỉ đạo của UBND xã và sự điều hành trực tiếp của Tổ trưởng. Tổ được sử dụng con dấu của UBND xã hoặc Phòng Kinh tế để điều hành công việc.

Tổ được yêu cầu khẩn trương triển khai, hoàn thành việc rà soát, lập biên bản và báo cáo theo đúng tiến độ hoàn chỉnh phương án sử dụng đất và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Tổ sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Việc UBND xã Quảng Trực thành lập Tổ rà soát không chỉ có ý nghĩa về mặt quản lý hành chính đất đai, mà còn mở ra cơ hội để địa phương chủ động quy hoạch, định hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn trên diện tích đất được bàn giao, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất rừng, bảo vệ vành đai biên giới một cách bền vững./.