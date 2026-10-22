Xã Quảng Trực phát huy lợi thế nông nghiệp, cửa khẩu để phát triển kinh tế vùng biên

Với quỹ đất rộng và điều kiện sản xuất tại địa phương, xã Quảng Trực định hướng phát huy lợi thế đất đai, các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất và cải thiện thu nhập cho người dân.

Quảng Trực là xã biên giới có diện tích tự nhiên hơn 55.878 ha, trong đó diện tích đất có rừng hơn 42.596 ha. Toàn xã có 11 bon, với 3.160 hộ và 11.311 nhân khẩu; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 45,27% dân số. Tuy có lợi thế về đất đai và vị trí địa lý, địa phương vẫn gặp không ít khó khăn do địa hình chia cắt, giao thông đi lại hạn chế, dân cư phân bố không đồng đều và khả năng tiếp cận thị trường của người dân còn nhiều trở ngại.

Theo báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2026 của UBND xã Quảng Trực, kinh tế địa phương tiếp tục được duy trì, quy mô từng bước nâng lên. Chính quyền xã chú trọng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và quảng bá tiềm năng, lợi thế của địa phương nhằm thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Duy trì giao thương, phát huy lợi thế cửa khẩu

Một trong những lợi thế đáng chú ý của Quảng Trực là vị trí giáp Campuchia, với đường biên giới dài hơn 41 km. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển hoạt động giao thương, dịch vụ thương mại và từng bước mở rộng kết nối kinh tế với các địa phương nước bạn.

Trong năm 2026, UBND xã tiếp tục phối hợp duy trì hoạt động giao thương tại cửa khẩu Bu P’răng (Lâm Đồng) – Đắk Đam (tỉnh Mondulkiri, Campuchia), đáp ứng nhu cầu thông quan hàng hóa và phục vụ hoạt động mua bán, trao đổi của doanh nghiệp, cư dân biên giới.

Theo số liệu trong báo cáo, đến thời điểm tổng hợp, lượng phương tiện nhập cảnh qua cửa khẩu đạt 639 lượt, trong khi phương tiện xuất cảnh đạt 759 lượt. So với năm 2025, số lượt phương tiện nhập cảnh giảm 95 lượt và xuất cảnh giảm 119 lượt.

Các mặt hàng xuất nhập khẩu qua cửa khẩu khá đa dạng, gồm phân bón, cà phê, vật liệu xây dựng, rau củ quả, điện, gỗ nguyên liệu, cao su, hạt điều, sắn tươi và máy móc, thiết bị. Bên cạnh đó, hoạt động mua bán hàng hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của cư dân biên giới cũng được duy trì.

Đáng chú ý, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 31 triệu USD, trong khi kim ngạch xuất khẩu đạt 860.000 USD. Những con số này cho thấy hoạt động kinh tế qua cửa khẩu có vai trò nhất định đối với địa phương, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục cải thiện điều kiện giao thương, hỗ trợ doanh nghiệp và tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa.

Lấy nông nghiệp làm nền tảng phát triển

Bên cạnh lợi thế kinh tế cửa khẩu, nông nghiệp tiếp tục được xác định là lĩnh vực cần quan tâm đầu tư, khai thác hiệu quả. Với quỹ đất rộng và điều kiện sản xuất tại địa phương, Quảng Trực định hướng phát huy lợi thế đất đai, các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất và cải thiện thu nhập cho người dân.

Tuy nhiên, để nông nghiệp phát triển ổn định, địa phương cần giải quyết những khó khăn về hạ tầng giao thông, khả năng tiếp cận thị trường và nguồn lực đầu tư. Đường giao thông nông thôn được cải thiện sẽ góp phần giảm trở ngại trong vận chuyển vật tư đầu vào, nông sản sau thu hoạch, đồng thời tạo điều kiện kết nối các vùng sản xuất với thị trường tiêu thụ.

UBND xã cũng xác định cần hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin thị trường, đăng ký và bảo hộ thương hiệu, phát triển sản phẩm, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Việc tạo điều kiện để doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội xuất khẩu được xem là một trong những hướng đi nhằm nâng cao giá trị hàng hóa địa phương.

Nông dân xã Quảng Trực thu hoặc quả mắc ca

Hướng đến sinh kế bền vững cho người dân

Một vấn đề đáng quan tâm tại Quảng Trực là đời sống của một bộ phận người dân vẫn còn khó khăn. Theo số liệu điều tra áp dụng cho năm 2026, toàn xã có 812 hộ nghèo và cận nghèo, chiếm 25,70% tổng số hộ; trong đó có 374 hộ nghèo và 438 hộ cận nghèo.

Thực tế này cho thấy phát triển kinh tế cần gắn chặt với việc tạo việc làm, nâng cao thu nhập và giúp người dân có điều kiện ổn định cuộc sống. Trong đó, hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế hộ, khuyến khích hợp tác xã và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa phương là những giải pháp được UBND xã kiến nghị.

Địa phương cũng đề xuất tỉnh quan tâm ban hành các chính sách phù hợp với đặc thù vùng biên giới, nhất là hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế cửa khẩu, du lịch sinh thái và thương mại biên giới. Cùng với đó là ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu để cải thiện điều kiện sống, thúc đẩy giao thương và tăng cường kết nối giữa các vùng.

Trong năm 2027, Quảng Trực tiếp tục định hướng nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, văn hóa và du lịch; quảng bá tiềm năng địa phương, phối hợp với các cơ quan chuyên môn để thu hút nguồn lực phục vụ phát triển.

Với một xã biên giới còn nhiều khó khăn như Quảng Trực, phát huy lợi thế nông nghiệp, nâng cao hiệu quả giao thương qua cửa khẩu và tạo sinh kế bền vững cho người dân là những nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực. Khi hạ tầng từng bước được hoàn thiện, hoạt động sản xuất gắn với nhu cầu thị trường và doanh nghiệp có thêm điều kiện tham gia đầu tư, địa phương sẽ có thêm cơ hội khai thác tiềm năng, cải thiện đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng biên./.