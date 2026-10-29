Xã Quảng Sơn kết nghĩa với Đồn Biên phòng Đắk Dang

2 đơn vị thống nhất nhiều nội dung quan trọng, trọng tâm là nâng cao ý thức, trách nhiệm trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Thông qua ký kết, 2 đơn vị thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp triển khai các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, chú trọng phối hợp tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh.

Xã Quảng Sơn tặng quà cho Đồn Biên phòng Đắk Dang

Việc ký kết thỏa thuận kết nghĩa tạo cơ sở để 2 đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm, tăng cường gắn kết trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng và triển khai các hoạt động hướng về biên giới. Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết quân - dân, củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, cùng thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

2 đơn vị chụp hình lưu niệm tại Đồn Biên phòng Đắk Dang