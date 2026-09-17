Xã Quảng Sơn di dời hàng chục hộ dân sống gần quả đồi có nguy cơ sạt trượt

Sạt lở xuất hiện phía sau một căn nhà của người dân thôn Đắk Snao

Ngày 19/7, lãnh đạo UBND xã Quảng Sơn cho biết, tình trạng sụt lún, nứt đất tại thôn Đắk Snao diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến 78 hộ dân với khoảng 450 nhân khẩu.

Chính quyền địa phương đã khoanh vùng nguy hiểm, tổ chức lực lượng trực 24/24 giờ và vận động người dân di dời đến nơi an toàn.

Khu vực này xuất hiện một vết nứt. Đất đá đổ tràn xuống nhà dân và khu vực xung quanh

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Quảng Sơn, tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện sau thời gian mưa lớn kéo dài từ ngày 31/8 đến 14/9.

Đến ngày 17/9, khu vực bị ảnh hưởng có diện tích khoảng 4 ha. Độ sâu sụt lún trung bình khoảng 20 cm. Các vết nứt đất kéo dài khoảng 300 m dọc theo sườn đồi và khu dân cư, rộng từ 6 - 17 cm và có xu hướng tiếp tục mở rộng.

Một vị trí ghi nhận vết nứt khác nằm ngay khu dân cư

Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, hiện tượng sụt lún, sạt trượt đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở và đất sản xuất của người dân.

3 hộ gia đình ông Đàm Văn Chiến, ông Thào A Pao và ông Chá A Tinh xuất hiện các vết nứt giữa nền nhà và vách tường. Tường nhà bị xê dịch, ảnh hưởng đến kết cấu công trình.

Đất, đá tràn sát vào nhà hộ ông Đàm Văn Chiến

Ngoài nhà ở, khoảng 4 ha diện tích cây trồng nằm trong vùng bị ảnh hưởng.

Địa phương cảnh báo nếu thời tiết tiếp tục mưa nhiều, nguy cơ sập đổ nhà ở và sạt trượt trên diện rộng có thể xảy ra.

Vết nứt xuất hiện sau những ngày mưa lớn và tiếp tục sạt trượt

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Quảng Sơn phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiếp cận hiện trường, hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Người dân địa phương cũng tự huy động nhân lực, dựng nhà tạm với diện tích khoảng 3.000 m² để phục vụ sơ tán người già và trẻ em.

78 hộ dân được di dời tới một khu vực rộng khoảng 3.000 m²

Lực lượng chức năng đã căng dây, rào chắn toàn bộ khu vực có các vết nứt, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, đồng thời bố trí cán bộ, dân quân trực 24/24 giờ để theo dõi diễn biến.

Chính quyền xã cũng thông báo trên hệ thống loa truyền thanh, yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác, không quay trở lại nhà cũ khi trời còn mưa.

Thời tiết tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ xảy ra sạt trượt

Di dời dân về nơi trú tạm

Do khu vực sụt lún, nứt đất có địa hình phức tạp, vượt khả năng xử lý kỹ thuật của cấp xã, địa phương kiến nghị cấp trên cử chuyên gia địa chất khảo sát, đánh giá mức độ ổn định của nền đất; hỗ trợ vật tư, kinh phí ứng trực và xem xét phương án tái định cư lâu dài cho các hộ phải di dời khỏi vùng nguy hiểm.