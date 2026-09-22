Xã Quảng Sơn cảnh báo các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập lụt và mất an toàn giao thông

Khu vực cảnh báo sạt lở đất tại xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng

UBND xã Quảng Sơn đánh giá, địa phương có điều kiện tự nhiên, thời tiết và khí hậu tương đối thuận lợi cho sản xuất, ổn định đời sống người dân. Tuy nhiên, thời gian qua trên địa bàn vẫn phát sinh một số loại hình thiên tai và tồn tại những vị trí có thể gây nguy hiểm cho người, phương tiện tham gia giao thông. Xã chưa phải là địa phương thường xuyên xảy ra nguy cơ cao về thiên tai, nhưng qua kiểm tra thực tế đã xác định 10 điểm cần lắp đặt biển cảnh báo.

Trong số các vị trí được rà soát, một số điểm có nguy cơ sạt lở đất đá khá rõ, tập trung tại các tuyến đường qua khu dân cư. Đáng chú ý là đoạn đèo 52, khu vực taluy dương thuộc thôn Sơn Hà. Theo đánh giá, khu vực này có địa chất yếu, mái taluy dương và taluy âm có độ dốc đứng lớn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất đá, gây chia cắt giao thông trong mùa mưa. Vị trí này được đề xuất lắp biển với nội dung cảnh báo nguy cơ sạt lở đất đá và yêu cầu người tham gia giao thông chú ý quan sát khi trời mưa lớn.

Tại khu vực đầu thôn Đắk Snao, nhánh rẽ vào đầu thôn Đắk Snao 2 cũ, tình trạng sạt lở đất thường xuyên xảy ra trong mùa mưa. Một đoạn đường giữa thôn Đắk Snao, khu vực nhà ông Đàm Văn Chiến, cũng được xác định có nguy cơ cao bị sạt lở đất trong mùa mưa. Đây là hai vị trí được đề xuất cùng nhóm biển cảnh báo nguy cơ sạt lở đất đá.

Bên cạnh sạt lở, một số khu vực có nguy cơ nước chảy xiết và ngập úng. Tại đoạn ngầm cầu tràn, khu vực thủy điện thôn 3B cũ thuộc bon Sa Nar, vào mùa mưa thường xuyên có nước chảy xiết. Dòng suối chảy mạnh, khả năng thoát nước hạn chế, có thể gây ngập úng khu vực thượng lưu, trong đó có khu vực đồng ruộng bon N’Ting. Vì vậy, địa phương đề xuất lắp biển cảnh báo khu vực nước chảy xiết và khuyến cáo người dân không đến gần dòng chảy.

Tại khu vực đồng ruộng bon N’Ting, tình trạng ngập úng có thể kéo dài trong mùa mưa khi xuất hiện mưa lớn liên tục nhiều ngày. Nước có thể tràn qua cầu và đường dân sinh, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Vị trí này được đề xuất biển cảnh báo khu vực ngập lụt để người dân chủ động quan sát và phòng tránh.

Ngoài các điểm liên quan trực tiếp đến thiên tai, danh sách rà soát còn có nhiều vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông do địa hình dốc, cua gấp và hạn chế tầm nhìn. Tại dốc Ba Tầng ở bon Sa Nar, người tham gia giao thông có thể bị hạn chế tầm nhìn, đồng thời khu vực có nguy cơ xói mòn, sạt lở vào mùa mưa.

Khúc cua “cùi chỏ” trên tuyến đường liên xã Quảng Sơn - Tà Đùng tại bon Sa Nar cũng được xác định là điểm cần cảnh báo. Đây là đoạn đường dốc, cua gấp, khuất tầm nhìn, dễ xảy ra tai nạn giao thông. Tương tự, khu vực nghĩa địa bon R’Bút có đoạn đường dốc, cua khuất tầm nhìn, được xác định là vị trí cần cảnh báo để người điều khiển phương tiện chú ý quan sát.

Hai vị trí còn lại nằm trên đoạn đường dốc chuẩn bị xuống cầu 25, thuộc bon N’Ting, theo hai hướng di chuyển khác nhau. Đây là những đoạn đường có độ dốc dài liên tục, kết hợp với các khúc cua khuất tầm nhìn, dễ xảy ra tai nạn giao thông. Địa phương đề xuất lắp biển cảnh báo khu vực tầm nhìn hạn chế, thường xảy ra tai nạn giao thông và yêu cầu người tham gia giao thông chú ý quan sát.

Từ kết quả rà soát, UBND xã Quảng Sơn đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng xem xét, sớm bố trí lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại 10 vị trí nói trên. Theo địa phương, việc lắp đặt biển cảnh báo sẽ góp phần hạn chế tai nạn và những hiểm họa có thể xảy ra, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa lớn, khi nguy cơ sạt lở, nước chảy xiết, ngập úng và hạn chế tầm nhìn có thể gia tăng.

Danh mục biển cảnh báo được đề xuất cũng được xây dựng theo đặc điểm của từng vị trí, từ cảnh báo sạt lở đất đá, nước chảy xiết, ngập lụt đến khu vực cua gấp, tầm nhìn hạn chế. UBND xã lưu ý nội dung hướng dẫn trên biển mang tính tham khảo và có thể được rà soát, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế tại từng địa phương.

Việc nhận diện cụ thể các điểm nguy hiểm và lắp đặt biển cảnh báo được kỳ vọng sẽ giúp người dân chủ động hơn khi lưu thông, đặc biệt trong mùa mưa, đồng thời góp phần nâng cao ý thức phòng tránh các nguy cơ mất an toàn trên địa bàn xã Quảng Sơn./.