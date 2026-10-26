Xã Quảng Ninh trao Huy hiệu Đảng cho 80 đảng viên

Toàn cảnh buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo xã Quảng Ninh bày tỏ sự trân trọng và tri ân đối với những đóng góp của các thế hệ đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự phát triển của quê hương.

Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và lòng trung thành của người đảng viên đối với lý tưởng cách mạng.

Các đồng chí là những tấm gương sáng về lòng trung thành với Đảng, về đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm để các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay học tập, noi theo.

Đồng chí Nguyễn Thị Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Ninh trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Đảng bộ xã Quảng Ninh luôn trân trọng và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm và kinh nghiệm quý báu của các đảng viên đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển quê hương.

Đại diện các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong gia đình và cộng đồng, đóng góp hơn nữa vào sự phát triển của quê hương, đất nước.